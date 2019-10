EFE

Osasuna venció al Villarreal por 2 goles a 1 en el duelo liguero que les enfrentó este sábado en el encuentro perteneciente a la octava jornada de la LaLiga Santander, en un choque en el que Osasuna fue superior a los castellonenses en la segunda parte.



En los primeros compases del encuentro, la iniciativa fue del equipo amarillo,que buscaba elaborar con la calidad de sus mediocentros. A Osasuna le costaba seguir el ritmo de unos castellonenses que jugaba con total tranquilidad los primeros minutos del encuentro.



Minuto 4 de partido y el ecuatoriano Estupiñán cometió falta sobre Chukwueze.





El capitán del Villarreal, Santi Cazorla, puso un buen balón que fue rematado por Gerard Moreno. Rubén no consiguió atajar el balón y el rechace fue aprovechado por Pau para anotar el primer tanto del partido.



Con el paso de los minutos Osasuna siguió intentándolo sin demasiado acierto frente a un Villarreal que cada vez que combinaba metía miedo a la defensa rojilla gracias en parte a su facilidad para intercambiar puestos.



Conforme se iba acercando el descanso, la afición de El Sadar pareció a aupar a los rojillos, que jugaron sus minutos más intensos. Por su parte, el equipo dirigido por Calleja, también hacía daño por alto con Toko Ekambi que a punto estuvo de rematar un balón que finalmente se fue por línea de fondo.



No pudo comenzar mejor la segunda parte para Osasuna. Roncaglia golpeaba el balón desde más allá de la frontal de área y su derechazo no lo lograba atajar Asenjo. Osasuna igualaba el encuentro en el minuto 46 nada más volver de vestuarios. El Sadar enloquecía.

#OsasunaVillarreal | 2-1 🚨 90'+4' | FINAL. No pudo ser y los amarillos regresan de vacío de su visita a El Sadar. El gol del Submarino fue obra de @pauttorres. pic.twitter.com/MJcJzZpoCK — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 5, 2019





Continuaba el Villarreal sin encontrar su juego frente a un Osasuna que al igual que contra el Betis, mejoró notablemente sus prestaciones en la segunda mitad del encuentro.



Chimy Ávila tuvo el 2-1 en sus botas. El delantero se quedó solo frente a Asenjo, pero el portero supo aguantar al Chimy que estrello su disparo en el guardameta. Osasuna continuaba asediando la portería visitante.



Minuto 79 y el Chimy Ávila esta vez no fallaba. 2-1. El Sadar estallaba. El jugador argentino lograba enganchar el balón y perforar de esta manera la portería del Villarreal. Lo siguió intentando el equipo amarillo sin encontrar el premio hasta que después de 4 minutos de tiempo añadido Pizarro Gómez señalaba el final del encuentro. Osasuna volvía a ganar.