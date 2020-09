Muchas gracias Barcelona por darme la oportunidad de vivir el sueño de vestir esta camiseta, de jugar en camp nou, de aprender y disfrutar de los mejores del mundo. Gracias por hacerme crecer como jugador y como persona. Fueran 3 anos maravillosos que jamás olvidaré. Agradecer a mis compañeros, staff , afición y a todas las personas que me ayudaron desde que llegue hasta el dia de hoy. Os deseo la mejor suerte del mundo . Eternamente grato. Visca al Barça! 🔵🔴

