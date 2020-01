EFE

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, explicó este domingo, tras el empate con el Leganés (0-0), que "los más responsables" de la actual situación del conjunto rojiblanco son los "jugadores", admitió que es "un momento complicado" y remarcó que "nadie puede bajar los brazos", porque queda "mucha temporada".

"Los responsables somos todos los que estamos trabajando día a día. Los jugadores. Sí que el entrenador intenta hacer lo mejor que puede e intenta sacar lo mejor del equipo. Es un momento complicado. Los más responsables somos todos los jugadores", valoró en rueda de prensa al término del encuentro en el estadio Wanda Metropolitano.

"Este año tienen problemas casi todos los equipos y se complica cualquier partido con cualquiera", expuso el guardameta, que reconoció que los últimos resultados "no han sido buenos", pero añadió: "El equipo nunca en ningún momento ha dejado de intentar jugar y luchar para lograr resultados mejores".

