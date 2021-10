GOAL

Diego Pablo Simeone ofreció sus impresiones en conferencia de prensa, previa al trascendental duelo de Liga ante el FC Barcelona. El técnico argentino ya ganó el año pasado en el Metropolitano al cuadro azulgrana (1-0), y espera poder volver a repetir victoria, para descolgar un poco más al cuadro que dirige Ronald Koeman, que nunca ha ganado al Cholo Simeone desde que llegó al Barcelona, registrando un empate y una derrota.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.

El rival, el Barcelona. "El Barcelona tiene grandísimos futbolistas, muy buen entrenador, con mucha personalidad, y seguramente será un partido muy competido. Estamos buscando mejorar y crecer nosotros y la atención la centramos sobre todo en eso".

La situación de Koeman. "Seguramente estará en una situación incómoda. Del lado nuestro de los entrenadores, del lado de los colegas, respetamos a Koeman como entrenador".

El momento del Barcelona. "No soy quién para valorar nada del Barcelona. Respeto a Koeman. Ha demostrado personalidad y le deseo lo mejor como colega. En cuanto al momento de transición del Barcelona, estamos ocupados en nosotros, que ya tenemos bastante".

Primer partido contra el Barcelona sin Messi. "Ustedes están para esto. Yo me centro en el Atlético de Madrid. Nunca hemos jugado contra el Barcelona sin Messi, veremos qué sucede. Será un partido sin Leo de parte del Barcelona".

Descarta al Barcelona para la Liga. "Siempre miro la plantilla antes de enfrentarnos a los equipos. El Barcelona tiene una plantilla con Alba, Dembele, Busquets, De Jong, Anu Fati, los chicos nuevos que están saliendo. Son todos grandes futbolistas".

Qué Barcelona espera. "Nos imaginamos tantas cosas que después no sabemos qué pasará. La realidad es lo que pasará cuando empiece. Ya veremos qué sucederá. El Barcelona tiene un estilo de juego asociativo y de posesión. Eso le ha llevado al éxito. Me imagino ese equipo".

Si el Atleti es un Ferrari ¿lo conduce bien?. "No sé la relación, tampoco me gustan demasiado los coches. No interpreto esto bien. El entrenador debe crecer siempre, no por la calidad o no que tenga un equipo".

Suárez, el karma y el destino. "Llegó con el desafío de demostrar que está vigente y para potenciar lo mejor que tiene, que es el gol".

Acerca de los futbolistas y el sistema. "Los futbolistas tienen posiciones donde les gusta jugar, pero lo trascendente es donde son importantes para el equipo, y eso sucede cuando ellos están preparados para jugar donde el equipo los necesita".

Situación de Antoine Griezmann. "Siempre lo pusimos en la derecha o en la izquierda. De mediocampista no lo pusimos nunca. Lo podemos llevar más adelante o atrás, pero Griezmann es un futbolista que con sus características nos va a ayudar donde le pongamos".

Griezmann, Joao y Suárez juntos. "Me gustó. Son compatibles. Tenemos variantes importantes en esa zona. Paralelamente podemos nombrar a Correa, Lemar y Cunha. Eso genera entusiasmo y lo más importante para gestionar es que todos se sientan importantes. La calidad de los minutos siempre hace la diferencia".