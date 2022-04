EFE

Desmarcándose de las opiniones sobre el juego de su equipo en la Liga de Campeones contra el Manchester City (1-0), el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, insistió en que su equipo tiene que "enfocarse en esta liga de 14 partidos" que se planteó hace mes y medio y cuyo próximo episodio será este sábado contra el Real Mallorca.

"Nosotros no podemos valorar lo que la gente de fuera pueda opinar o hablar, nosotros tenemos que enfocarnos en esta liga de 14 partidos que empezamos contra Osasuna y que mañana nos enfrentará a un rival que tiene mucha necesidad, igual que nosotros, y será un partido duro, difícil, en un campo siempre complicado", señaló el entrenador argentino en la rueda de prensa de este viernes.



Reiteró el discurso cuando fue preguntado por las críticas suscitadas en Inglaterra por su presentación en Mánchester, donde cayó por 0-1 y por momentos defendió con dos líneas de cinco futbolistas cada una.



"No opino de lo que opinan los demás, cada no tiene sus pensamientos, todo es respetable, desde la humildad hay que seguir trabajando e intentar hacer lo mejor para el Atlético de Madrid", zanjó.



Y de nuevo a una cuestión sobre las lecciones aprendidas del partido contra el City. "Entiendo la búsqueda de encontrar situaciones paralelas a lo que pasó el otro día en Mánchester, la Liga es totalmente diferente a la 'Champions', así que nos enfocamos en el Mallorca absolutamente", repuso.



Respecto al conjunto bermellón, que derrotó al Atlético en la ida (1-2) y está en la pelea por salir de los puestos de descenso, a dos puntos de la salvación que marca el Cádiz, Simeone subrayó la "grandísima experiencia" de su entrenador, el mexicano Javier Aguirre, que debutó hace una semana con derrota en Getafe (1-0).



"Partido duro, el míster con una grandísima experiencia en el fútbol mundial conoce muy bien la liga española, sabe lo que es sufrir porque le ha tocado estar en otros equipos compitiendo de la misma manera. Imagino un partido duro, complejo, difícil, trabado, con las virtudes que tiene ofensivamente el Mallorca que son bastantes y en su casa es más fuerte", analizó.



De esa 'Liga de 14' partidos que el Atlético se puso como objetivo tras la sonora derrota ante el Levante (0-1), el conjunto rojiblanco acumula seis victorias consecutivas, con mucho su mejor racha del curso, pero Simeone no quiere ir más allá de pensar en asegurar el pase a la próxima temporada de la Liga de Campeones.



"La búsqueda nuestra es siempre avanzar, mejorar, a partir de lo que el equipo muestra en los últimos partidos. Esperemos seguir en esa línea y para seguir en esa línea necesitamos un compromiso absoluto de todos", incidió.



No se mostró muy dispuesto a introducir rotaciones en el once pese a estar jugando dos partidos por semana. "Venimos de cuatro días posteriores al partido con el Manchester, así que tiempo de descanso hay, el equipo está bien. Mañana decidiremos, pero seguiremos la misma línea por la cual seguimos actuando"



En ese mismo sentido, al ser preguntado si podía ser el momento para una titularidad del uruguayo Luis Suárez, que respondió ante el Alavés (4-1) con dos goles en la segunda parte, el entrenador del Atlético destacó en la competitividad de todos los delanteros de su plantilla y subrayó la necesidad de "sostener" la línea actual.



"Si los ves entrenar, tanto Joao (Félix), como Antoine (Griezmann), (Matheus) Cunha o (Luis) Suárez, entrenaron hoy con ganas de transmitirme que están prontos para jugar. Mañana decidiremos lo que creemos mejor, pero está claro que estamos siguiendo una línea y es bueno sostenerla", insistió.