No está claro que Ronald Koeman pueda sentarse en el banquillo del Barcelona en la visita del Villarreal al Camp Nou prevista para el fin de semana del 26 y el 27 de septiembre. Este será el primer choque oficial del cuadro azulgrana a las órdenes de un técnico holandés que, a día de hoy, no puede sentarse en el banquillo según fuentes del club han confirmado a Goal.



Se da la circunstancia que, como afirmó la cadena COPE, la RFEF todavía no ha tramitado la ficha de Koeman debido a que el Barcelona no ha resuelto el despido de Quique Setién, con quien no hay acuerdo en cuanto a su finiquito y hasta que no lo haya el holandés no podrá convertirse de forma oficial en su sucesor al frente de la nave barcelonista.

🐄 Moo-ve over Mr. Koeman.

🔩 Marseille's chance to turn the screw.

🍿 The giants return to #Libertadores action. #SportsBursthttps://t.co/UCLzNEbwoT — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) September 17, 2020



Desde el club aseguran a Goal que hay "tranquilidad absoluta" en cuanto a esta cuestión debido a que faltan todavía nueve o diez días antes de que esta situación se convierta en un obstáculo que impida a Koeman ponerse al frente del equipo y, por lo tanto, hay margen suficiente para negociar la liquidación de Setién.



GOAL