EFE

Nacho Fernández, central del Real Madrid, reivindicó el nivel de la plantilla madridista para pelear por la conquista de LaLiga y Liga de Campeones, aseguró que merecen "respeto" y prometió a su afición que darán "lo máximo" para ganar títulos grandes.



"El mister dijo que teníamos el derecho a que se nos respetase y nos diesen la oportunidad de pelear por la Liga, han pasado varias jornadas y estamos a tres puntos del líder con muchas jornadas por jugar. Nos merecemos respeto y que nos dejen pelear por Liga y Champions. Estamos en un club en el que vivimos cada día con presión, sabemos llevarla y cuando vienen etapas importantes, como ahora, queremos dar lo máximo para levantar algún título a final de temporada", manifestó.



Nacho se ha consolidado como sustituto de Sergio Ramos ante las lesiones del capitán y enlaza once titularidades consecutivas. Llega a la cita ante el Liverpool en el que siente que es el mejor momento de su carrera.

🗣️ @nachofi1990: “Con mucha confianza y como siempre digo, un partido mas de ilusión.”#UCL pic.twitter.com/zizdkQCGql — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2021





"Seguir jugando partidos con esta camiseta es algo especial, sobre todo cuando es el club de tu vida desde pequeño y le has visto ganar grandes cosas. Mañana es una noche especial para seguir haciendo grandes cosas. Estamos con mucha confianza en un partido más de ilusión", valoró.



"Podría decir que es mi mejor momento. Llevo muchos partidos jugados, pero si me tengo que quedar con una temporada es esta. Me siento importante y feliz de jugar cada partido con una confianza dentro del campo que hacía tiempo que no sentía", añadió.



La apuesta de Zinedine Zidane por defensa con tres centrales ha favorecido a Nacho, aunque el defensa madrileño entiende que el sistema es lo de menos. "El equipo da la cara con cuatro como en línea de cinco, nos adaptamos bien. Llevamos una buena racha y tenemos confianza. Es una buena noche para seguir con ella. Daremos todo en el campo para lograr un buen resultado para la vuelta".



Aunque apuntó Nacho a la delantera del Liverpool como el principal factor desequilibrante de su rival. "Los de arriba están en un momento espectacular, son de los mejores sin duda. El ánimo de revancha del Liverpool es normal, querrán ganarnos como nosotros a ellos pese a que ganamos aquella final".



Por último, mostró sus ganas de regresar a la selección española por su buen nivel de juego y lamentó la lesión de Sergio Ramos con España en un momento clave de la temporada.

"Lo de que Sergio jugara en el último partido poco tiempo es una decisión de Luis Enrique, que se lesionara son cosas del deporte a las que estas expuesto. Es una pena que se lesione corriendo intentando prepararse más todavía", lamentó.



"Tengo mucha ilusión por volver a la selección. Estoy en uno de los mejores momentos de forma de mi carrera, tenía ilusión por ir pero es una decisión que no depende de mí. Solo puedo seguir trabajando y ojalá que el mister cambie de opinión y pueda estar en la última lista", sentenció con el deseo de estar en la Eurocopa.