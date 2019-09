GOAL

El nombre de José Mourinho ha vuelto a sonar con fuerza en las últimas horas tras la derrota del Real Madrid en París ante un PSG que le pasó por encima.

Esa derrota, unido a algunos malos resultados en el arranque de la temporada, han hecho que empieza a sonar el runrún de una posible destitución de Zinedine Zidane. Y ahí aparece el nombre de José Mourinho, quien suena como posible sustituto de Zizou en el caso de que el francés fuera despedido.

"No me gustaría volver porque el Real Madrid ya tiene entrenador"

Mourinho, en su entrevista, respaldó a Zidane, actual técnico madridista, dejando claro que espera que mejoren las cosas en el club al que dirigió años atrás.

"Puede hablar con respeto del club, pero también de Zidane que no es un entrenador que no es cualquiera. Yo estoy fuera. Yo no vendo humo. Me gustaría que las cosas fueran bien y todo se arreglara"