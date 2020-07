GOAL

Fernando Morientes, ex de equipos como Zaragoza, Real Madrid o Valencia entre otros, fue preguntado si ve a Messi vestido con otra camiseta y fue claro en su respuesta: “Messi no ha nacido en nuestra Liga, pero casi porque debutó jovencito, son muchas las temporadas que lleva en el Barcelona. Es un referente y un ídolo, le veo en la Liga, le veo en el Barça aunque haya controversias y las cosas no vengan bien. No me imagino a Messi en otro equipo, ni siquiera me le imagino vestido de blanco o a Ramos con la camiseta del Barça. Messi terminará su carrera en el Barcelona".

Por su parte Diego Forlán, ex de Villarreal o Atlético de Madrid entre otros, fue preguntado por la vuelta de Agüero a la Liga. “Habiendo estado en el Atlético de Madrid con un gran rendimiento. Si tuviera la oportunidad de volver sería espectacular. Para la Liga sería espectacular”.

También cuestionado por la temporada del Atlético de Madrid, su exequipo, afirmó que “es cierto que se le exige mucho y se le pide regularidad, pero la vuelta post-pandemia ha estado muy bien. Y en agosto tendrá las chances de Champions”.