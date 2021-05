EFE

El Barcelona volvió al trabajo este viernes después de un día de descanso con la baja del central Óscar Mingueza, que se incorporó al equipo filial para disputar la promoción de ascenso a Segunda División A y con la mente ya puesta en el encuentro de Liga ante el Celta de Vigo que disputará el domingo en el Camp Nou.

A pesar de haber estado desde el inicio de curso en la dinámica del primer equipo, a día de hoy Mingueza sigue teniendo ficha del filial y tanto el entrenador del primer equipo, Ronald Koeman, como García Pimienta, el técnico del Barça B, decidieron que lo refuerce de cara al encuentro del domingo ante el UCAM Murcia.

Óscar Mingueza no estará la jornada 37 en la que el Barcelona se juega sus últimas opciones de Liga ante el Celta. La razón consensuada en el club no es otra que el canterano pueda reforzar al filial que empieza a disputar los playoff de ascenso de Segunda B a Segunda en un partido a cara o cruz ante el UCAM Murcia. No así Ilaix Moriba, quien seguirá en la disciplina del primer equipo de momento.