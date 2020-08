Después de no haber acudido este domingo a realizarse las pruebas PCR de Covid-19 con el FC Barcelona, protocolo exigido por LaLiga para la actividad física de los clubes, el argentino no se presentó hoy lunes al primer encuentro que el técnico Ronald Koeman tuvo con la plantilla principal.

📍 Ciutat Esportiva

The first training session led by our new head coach @RonaldKoeman 🙌🔵🔴 pic.twitter.com/DNikVTF658