Lionel Messi ha vuelto a demostrar una vez más que es el líder indiscutido del FC Barcelona. A pesar de que se perdió 5 encuentros de Liga por una lesión, el jugador argentino sigue echándose al equipo culé a la espalda.

Decía Valverde en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Celta, en el que Messi anotó tres tantos, dos de ellos de falta directa, que es "imposible no depender de Messi". Está en lo cierto, ya que si no fuera por el '10', el FC Barcelona no tendría 20 puntos entre Liga y Champions.

Teniendo en cuenta que debutó esta temporada en el primer encuentro de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, y solo disputó media hora, el cuadro azulgrana fue capaz de retener 1 punto valioso para el liderato de su grupo en la máxima competición continental.

Sin estar al 100%, Messi fue suplente ante el Granada, uno de los peores partidos de la temporada del equipo dirigido por Ernesto Valverde. A pesar de ello, el rosarino revitalizó al equipo y con Ansu Fati tiraron de la escuadra de la Ciudad Condal.

Ante el Villarreal, de nuevo volvió a ser decisivo. Messi, por primera vez titular esta temporada, dio su primera asistencia al fichaje estrella del cuadro culé, Antoine Griezmann, comenzando una sufrida victoria en el Camp Nou ante el cuadro castellonense.

A pesar de no jugar ante el Getafe por molestias en los aductores, volvió en el segundo encuentro de la Champions ante el Inter de Milán y junto a Luis Suárez, rescataron los 3 puntos ante los italianos, teniendo que remontar delante de su afición.

En el encuentro en el que el delantero uruguayo anotó los dos tantos para el Barcelona, Messi fue clave al dar a su compañero en ataque la asistencia para el segundo y definitivo tanto para el cuadro barcelonés, haciendo que sumasen los 3 primeros puntos de la campaña en la máxima competición continental, dando otros 2 puntos al equipo.

Ante el Sevilla, Messi anotó y fue uno de los líderes en la goleada al equipo dirigido por Julen Lopetegui. Después, en el ya famoso encuentro ante el Slavia de Praga, volvió a marcar y fue de nuevo una figura clave en la victoria del Barcelona ante el cuadro checo.

Tras esto, fue de nuevo determinante en la goleada ante el Real Valladolid, anotando 2 goles y dando 2 asistencias, siendo sin duda el mejor jugador del FC Barcelona. Sin embargo, no todo iban a ser buenas noticias para el Barça con Messi en el campo.

En el duelo ante el Levante en el Ciutat de Valencia, el equipo culé se adelantó con una diana de su estrella. Sin embargo, el equipo local supo darle la vuelta al resultado y venció por tres goles a uno, asestando una nueva derrota al FC Barcelona.

Tras la contundente derrota, llegó el primer duelo de la segunda vuelta de la Champions, ante el Slavia de Praga. Messi, de nuevo, fue el mejor de los suyos, pero no fue capaz de dar la victoria al Barcelona gracias a la resistencia de los checos.

En resumen, los 8 puntos que ha conseguido el Barça en la Champions han tenido que ver con Messi, gracias a sus pases y a sus goles. En Liga, la situación no es diferente, ya que ha conseguido 15 puntos gracias a su aportación. 23 puntos esta temporada en los que el jugador argentino ha sido crucial.