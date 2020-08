GOAL

Bombazo en Can Barça. Lionel Messi estaría pensando en marcharse ya del FC Barcelona. Así lo informa el periodista Marcelo Bechler, de Esporte Interativo, que apunta a que el argentino no quiere esperar a 2021, busca marcharse de forma inmediata.

Atenção para a notícia: Messi quer deixar o Barcelona. Não em 2021. Agora. pic.twitter.com/XTcJwYIa2s — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 16, 2020

Dolido por la humillación ante el Bayern de Múnich, Lionel Messi atraviesa por uno de sus momentos más delicados desde que es jugador del FC Barcelona. No está contento con el devenir del club, está bastante molesto con algunas de las situaciones que se han dado en el club desde la destitución de Valverde y está valorando seriamente si continúa o no en el FC Barcelona.

Messi, muy molesto con la situación blaugrana

Según ha podido saber Goal, Messi considera que advirtió, en reiteradas ocasiones al club, de que el camino que se estaba tomando no era el adecuado en muchas decisiones y se encuentra bastante molesto con los últimos acontecimientos. Él ya avisó de que jugando así, no alcanzaría para conseguir los objetivos. Y el tiempo, le ha dado claramente la razón.

Así que ahora el mejor de todos los tiempos se encuentra a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos y qué decisiones toma la junta directiva que presiden Josep María Bartomeu. Y a la vez le está dando vueltas a su futuro porque no se puede descartar ningún escenario. Messi acaba contrato en junio de 2021 y de momento no ha renovado. Si Messi se quisiera ir del Barça, provocaría un terremoto en Can Barça.