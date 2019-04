GOAL



Roque Mesa volvió a marcar para el Sevilla en una victoria que sabe a gloria después de asistir a un partido en el que todo parecía finalizar en tablas debido a un Valladolid muy correoso, pero que apenas supuso mucho peligro sobre la meta de Soriano. El VAR ya anuló un gol a Ben Yedder y todo se ponía en contra para los de Joaquín Caparrós. Sin embargo, el canario apareció para abrir la lata cerca del final y Munir se encargó de firmar la sentencia en la prolongación.

La emoción apareció pronto en el José Zorrilla después de que se viera una clara reacción de los dos conjuntos sobre el verde. Las áreas eran las protagonistas con mucho juego ofensivo y poco de elaboración en el centro del campo. De hecho, la primera acción clara de peligro llegó en el minuto 10 cuando Mercado consiguió alzarse por alto al segundo palo a un centro desde la esquina, pero su remate con la testa se marchó fuera tras golpear en el travesaño de la meta defendida por Masip. El Valladolid, poco a poco, se hacía con el control del cuero ante un Sevilla que no parecía ser capaz de despertar. Sufría las acometidas de los jugadores de Sergio González, que no hacían más que perdonar llegadas sin terminar de encontrar el remate claro sobre la portería de Juan Soriano. Fruto de ello llegó la acción polémica del choque. Cuando más parecía que no iba a pasar, el Sevilla se encontró con un gol de cabeza de Ben Yedder tras un saque de esquina, pero el colegiado José María Sánchez anuló la acción tras revisarlo con el VAR y señalar una falta de Franco Vázquez sobre Óscar Plano. Restaban 10 minutos para el final, pero no hubo tiempo para más antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Sevilla salió con muchas más ganas al terreno de juego. El Valladolid solo tuvo una ocasión en el transcurso de la segunda parte. Los de Joaquín Caparrós se hicieron rápido con el control del balón y Ben Yedder tuvo la mejor ocasión sevillista del encuentro. Banega la puso en largo a la carrera de Sarabia pasados cinco minutos de la reanudación, y el madrileño centró de primeras a la frontal del área pequeña donde el francés, de manera incomprensible, mandó el cuero por encima de la portería con todo a favor. Los de Sergio González, entonces, se centraron en defender. Casi veían un empate como algo bueno, pero estaba muy lejos de la realidad. Sin embargo, en el minuto 69, Waldo tuvo la ocasión para su equipo en un remate que se envenenó tras rebotar en Mercado, pero Juan Soriano estuvo providencial para sacar la mano en la misma escuadra.

El Sevilla siguió apretando sin suponer demasiado peligro, pero a falta de pocos minutos para el final del duelo llegó el premio. Roque Mesa, que acababa de entrar al césped, recibió de Banega y encaró a varios rivales, gambeteó y llegó a la frontal, donde encontró el remate potente raso con la derecha lejos del alcance de Masip. Todo estaba ya decidido y el Valladolid era incapaz de encontrar la reacción. El nivel ofensivo del conjunto pucelano dejó mucho que desear durante los 90 minutos. El Sevilla ya se encontraba más cómodo y buscó la sentencia, que llegó en el descuento. El canterano Bryan Gil llegó por la izquierda, entró en el área y puso el balón atrás para que Munir mande, con la zurda, el esférico al fondo de las mallas y poner el punto final al encuentro.

Dura derrota para el Real Valladolid, que seguirá hundido en zona peligrosa sin alejarse de un descenso que lo mantiene al borde del precipicio. Todo lo contrario para un Sevilla que, gracias a los tres puntos obtenidos en el José Zorrilla, regresa a la capital andaluza superando a un Valencia que saboreó la derrota en Vallecas. Así las cosas, los de Joaquín Caparrós recibirán en casa la próxima jornada al Betis en el derbi sevillano donde ambos se juegan mucho. Por su parte, los pucelanos recibirán al Getafe de nuevo en casa.