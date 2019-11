EFE

El delantero serbio del Real Madrid Luka Jovic declaró este viernes a la prensa de su país, tras su primer gol en la liga, que sufría una gran presión para marcar y que le motivó el deseo de mostrar que el "mejor club del mundo" acertó al ficharlo.



"No era fácil, he esperado mucho el tanto. Sufría gran presión, pero era consciente de mi calidad y sabía que era cuestión de tiempo", dijo Jovic en declaraciones al diario deportivo serbio Sportski zurnal.



"Me motivó ante todo el deseo de mostrar a los dirigentes del club más grande del mundo que no se equivocaron al traerme. Y también el apoyo de las personas más cercanas, que todos los días están conmigo", declaró el futbolista, que llegó al Real Madrid el pasado verano.



Jovic dedicó a su hijo, David, su estreno goleador del pasado miércoles frente al Leganés, que su equipo ganó por 5-0.



El jugador fue objeto de numerosas críticas por llevar meses sin marcar.





En declaraciones a otro diario serbio, el Novosti, Jovic indicó que al marcar sintió "un gran alivio, se quitó una gran carga de encima".



"Fue un período difícil para mí, para mi carrera. Aunque nunca he dudado de mi calidad, ni yo ni la gente próxima a mí, como mis compañeros y mi entrenador, el público era muy duro y no fue agradable leer esos artículos. Espero que empiecen a confiar más en mí", declaró.



"Es un comienzo, espero que con mis goles en el futuro ayudaré al Real a cumplir todos sus objetivos", dijo el futbolista.



Según Jovic, el entrenador, Zinedine Zidane, tenía confianza en él y le decía que "el gol llegará cuando llegue el momento para eso".



Aseguró que todo el equipo vivió su tanto como "un éxito común".



"Estoy muy feliz por el apoyo, estamos muy unidos, nos importa a todos sólo una cosa: la victoria del Real Madrid", declaró Jovic.



Al referirse a su ausencia de la selección de Serbia en la convocatoria de octubre como forma de castigo por parte del técnico, Ljubisa Tumbakovic, por haber abandonado el equipo durante una concentración el mes anterior, Jovic aseguró en Sportski zurnal que fue por una lesión.



El delantero del Real Madrid abandonó la selección sin haber informado de forma directa al seleccionador antes del partido de clasificación para la Eurocopa 2020 contra Luxemburgo, al alegar una lesión.



"De mi estatus en la selección hay que preguntar al seleccionador. En cuanto a mi ida ante el viaje a Luxemburgo, en torno a que ha habido mucha polémica, aseguro que el médico de nuestro equipo estableció una lesión por la que fui a terapias privadas", declaró Jovic.



"No cada lesión debe ser grave ni exigir pausa de un mes", indicó ante unas críticas de que pocos días después de abandonar la selección jugó un partido para el Real Madrid.