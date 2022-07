EFE

El español Borja Mayoral y el brasileño Reinier Jesus no forman parte de la expedición de 28 jugadores que continuarán la pretemporada del Real Madrid en Estados Unidos, con primera parada en Los Ángeles.



Las ausencias de Mayoral y Reinier se deben a situaciones bien distintas. El primero no ha podido viajar por problemas en su pauta de vacunación contra el coronavirus que el club espera solucionar próximamente, mientras que el brasileño se queda en Madrid en busca de una salida del club, ya que no se le puede inscribir al tener cubierto el cupo de extracomunitarios con Vinicius, Rodrygo y Militao.





El francés Karim Benzema se incorporará directamente en Los Ángeles tras disfrutar de más días de descanso. El técnico italiano Carlo Ancelotti se lleva a los canteranos Luis López , Lucas Cañizares -porteros-, Vinicius Tobias -lateral derecho- y Juanmi Latasa -delantero-.



Tras 11 días de preparación en Madrid, el conjunto blanco continuará su puesta a punto con tres amistosos.



El Real Madrid se enfrentará primero al Barcelona en la madrugada del sábado 23 al domingo 24 de julio (5:00 horas CET) en el Allegiant Stadium de Las Vegas.



Sus siguientes compromisos serán el miércoles 27 (4:30 CET) en el Oracle Park de San Francisco ante Club América, donde juega un excanterano del Real Madrid como es Álvaro Fidalgo, y finalizarán la gira el domingo 31 de julio frente al Juventus en el Rose Bowl de Los Ángeles (4:00 horas CET).



Tres partidos de preparación de cara al primer título de la temporada, la Supercopa de Europa que disputará el Real Madrid el próximo 10 de agosto en Helsinki (Finlandia) contra el Eintracht de Fráncfort.