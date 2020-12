Este martes en beIN SPORTS en Español, Barcelona y Atlético de Madrid vuelven a tener acción en LaLiga. Este es el horario.

REAL SOCIEDAD VS. ATLÉTICO DE MADRID

1:35 PM ET/ 10:35 AM PT

beIN SPORTS en Español

Sólo el Barcelona y el Real Madrid han ganado más veces al Atlético de Madrid de Diego Simeone en la liga española que la Real Sociedad, al acecho del liderato del conjunto rojiblanco y con el que se enfrenta este martes sobre aviso en el Reale Arena, donde cayó en cuatro de sus últimas seis visitas.



Un desafío de líder, sin duda, para el bloque de Diego Simeone, en alerta ante un compromiso de indiscutible envergadura, por mucho que el equipo donostiarra sólo haya sumado tres de los últimos doce puntos disputados o encadene cinco jornadas sin ganar, porque está a tres puntos de la cima del Atlético, aunque con tres duelos más.



Y puede recuperar a Mikel Oyarzabal. La vuelta del internacional, al que Imanol Alguacil ha reservado en los últimos partidos para recuperarlo totalmente de un problema muscular, paliaría los problemas mostrados en un ataque que todavía mejoraría más si David Silva, que es duda, puede entrar en convocatoria. El belga Adnan Januzaj será la baja más notable si vuelve el canario.





Un rival que "no es fácil controlar, porque llegan con mucha frecuencia en zona de gol y por las bandas", alerta Diego Simeone, que ha sufrido ya las visitas al Reale Arena, donde sus precedentes son una seria advertencia para el conjunto rojiblanco y su técnico, que cayó el pasado curso por 2-0, justo cuando iba líder en la cuarta cita. También perdió en 2017-18, con un sonoro 3-0; en 2016-17 (2-0) y en 2014-15 (2-1). En cambio, en ese tramo de seis cursos ganó dos veces, las dos por 0-2, en 2015-16 y 2018-19.



En total, el Atlético de Simeone ha perdido en cinco ocasiones con la Real Sociedad en la Liga. El balance es favorable contra él, porque se completa con once triunfos y dos empates, pero tan cierto como que lo ganó más en los primeros años de la era del técnico que en los más recientes o que sólo ha sido derrotado más por el Barcelona (11) y por el Real Madrid (7) que por los blanquiazules.



Ante él pone en juego el Atlético el liderato de la tabla, con el Real Madrid a su altura en puntos, pero no en partidos -el conjunto blanco ha jugado dos más-; con la Real Sociedad a tres puntos con tres encuentros más; con el Villarreal a cinco con dos choques más o con el Barcelona a ocho con un duelo más jugado que los rojiblancos.



El presente lo marca todo. En ello incide Simeone, que sabe que ni las ocho victorias en las últimas nueve jornadas ni las únicas tres derrotas en sus últimos 40 encuentros oficiales ni los siete goles de Luis Suárez hasta ahora en el torneo garantizan nada de nada y que todo se mide por lo que sucede en cada momento de Liga.



Resolutivo hasta ahora, salvo la excepción del 2-0 contra el Real Madrid, la visita al Reale Arena no es un examen de tres puntos sin más. Es uno de los más exigentes de la Liga, que comprobará si la derrota del derbi fue sólo un accidente o mucho más que eso; si la tendencia triunfadora anterior como visitante sigue sostenida o decae como lo hizo en cursos recientes y si es el aspirante -o favorito- tan ambicioso que aparenta para ganar el campeonato.



Sin José María Giménez ni Héctor Herrera, por sendas lesiones musculares y fuera de competición por sexto y tercer encuentro consecutivo, respectivamente, además de Ivo Grbic, con Covid-19, Simeone tiene al resto de efectivos disponibles para armar el once, incluido Joao Félix, después de la contusión costal ante el Elche.



La duda es si jugará de inicio o avanzado el partido. También si Saúl repetirá suplencia por tercera jornada. Sí está claro que el técnico "todavía no" juntará en el once a Joao, Diego Costa y Luis Suárez. "No los veo para empezar, pero sí podemos terminar con ellos", explicó. Suárez apunta a titular. También Felipe Monteiro y Ángel Correa. Diego Costa empezará en el banquillo.



Enfrente, en contraste, la Real Sociedad lleva 8 encuentros sin ganar entre todas las competiciones y ha sumado dos derrotas en la última semana, resultados que han hecho aflorar dudas sobre la amplitud de su plantilla.



El equipo donostiarra seguramente no se guardará nada en el banquillo tras varias semanas de rotaciones e Imanol Alguacil apostará probablemente por los jugadores más habituales, aunque las fuerzas lleguen justas a este final de año.



La principal duda vuelve a estar en la referencia de ataque, Willian José e Isak se han alternado en el puesto con diferentes sensaciones y parece que ahora le tocará el turno a un atacante brasileño que rinde especialmente bien cuándo juega en Anoeta, aunque no haya público con el que celebrar sus goles.

REAL VALLADOLID VS. BARCELONA

3:50 PM ET/ 12:50 PM PT

beIN SPORTS en Español

El Valladolid, en puestos de descenso, espera la visita del Barcelona, que necesita cambiar la dinámica que le ha convertido en el segundo peor visitante de LaLiga y lograr una victoria que se le resiste desde el 1 de octubre en Balaídos.



Tras sus respectivos empates con Sevilla (1-1) y Valencia (2-2), pucelanos y culés se enfrentarán por un resultado que permita a los primeros salir de la zona roja y a los segundos acortar la distancia con el liderato, ensanchada a ocho puntos después del tropiezo hace dos días en el Camp Nou.



En los locales el regreso de Joaquín al centro de la defensa supondrá uno de los cambios en el once de Sergio González, que podrá contar con Javi Sánchez y tener la baja de Guardiola, después de una mala sensación en el isquio en el partido ante Sevilla.



El técnico tampoco dispondrá de Saidy Janko que sigue de baja, pero en su posición, a priori, saldrá de nuevo Hervías, ya que el entrenador ha elogiado las prestaciones del jugador, convertido en lateral derecho "para dar una solución al problema en esa posición".





Gónzalez ha avanzado que "habrá variaciones" respecto al equipo que saltó al Sánchez Pizjuán, puesto que "tanto el Sevilla como el Barcelona son dos rivales que exigen un elevado esfuerzo en las basculaciones y transiciones" y "será bueno hacer rotaciones y dar minutos a los que menos han tenido".



Consciente de que el Barça puede "puede cambiar el chip en cualquier momento", Sergio apuesta por "jugar con atrevimiento y descaro en ataque y seguir mejorando en defensa para dejar la portería a cero" frente a un rival que "no puede perder ningún punto más".



El Barcelona necesita una victoria para no descolgarse y encontrar una regularidad que se le resiste después de volver a fallar cuando parecía tener todo de cara.



El impulso que produjo la victoria de la semana pasada contra la Real Sociedad (2-1) quedó diluido por el empate con el Valencia, que le privó de enlazar tres victorias seguidas y mantenerse a rueda del Atlético y el Real Madrid.



En su visita a Valladolid, los culés también están ante el reto de volver a ganar fuera de casa en LaLiga después de más de dos meses y medio de sequía, tras hacerlo por última vez el 1 de octubre ante el Celta de Vigo (0-3) en Balaídos.



El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, espera revertir esta situación sin la necesidad de hacer muchos cambios en el once. Se espera que dé continuidad en la pareja de centrales a Óscar Mingueza y a Ronald Araújo, que anotó un gol frente al Valencia.



En la medular, el joven centrocampista Pedri González acompañará a Sergio Busquets y a Frenkie de Jong aunque, si Koeman decidiera hacer rotaciones, podría cambiar alguna de estas tres piezas por el bosnio Miralem Pjanic.



En ataque, Philippe Coutinho apunta a suplente. Martin Braithwaite podría acompañar de nuevo a los fijos Griezmann y Messi, que frente al Valencia igualó el récord de Pelé de 643 goles conseguidos en un mismo equipo.