EFE

El Mallorca sigue vivo en la lucha por la permanencia al derrotar por 2-0 al Levante con goles del colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández en la primera parte (min. 39) y del japonés Take Kubo, en la segunda.



Un cabezazo inapelable del ariete sudamericano y un disparo a bocajarro del nipón decidieron el partido ante un Levante que no se jugaba nada relevante en el Visit Mallorca Estadi, pero que, aun así, vendió cara la derrota porque atacó sin desmayo y tuvo varias ocasiones, pero sus delanteros no estuvieron finos en la definición.

Y un cabezazo del @cucho1099 pone a ganar al @RCD_Mallorca ⤵️ pic.twitter.com/KOuHVozJJs — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) July 9, 2020

El equipo balear se queda a tres puntos de la salvación que marca el Alavés (46), rival del Real Madrid este viernes en el estadio Alfredo Di Stéfano, y debe enfrentarse al Sevilla, Granada y Osasuna en las últimas tres jornadas, decisivas para sus intereses.



El Mallorca recuperó este jueves a dos de sus puntales en defensa y ataque, el eslovaco Martin Valjent y el croata Ante Budimir, sancionados la pasada jornada, para pelear por la permamencia ante un Levante con los deberes hechos y que se presentó en Palma con seis cambios en relación al once que empató (1-1) frente a la Real Sociedad.

Y es Kubo el que aumenta la ventaja del @RCD_Mallorca ⤵️ pic.twitter.com/gW1tvqEOPf — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) July 9, 2020

Comenzó mejor el conjunto bermellón y las ocasiones más claras las tuvo Dani Rodríguez. El medio centro gallego protagonizó una jugada polémica al caer en el área rival, pero el colegiado le mostró la tarjeta amarilla por simular un penalti. Todo ello, ante las encendidas protestas en el banquillo balear.



El equipo valenciano, que utilizó su tercera equipación, también creó peligro a través de José Luis Morales (min. 12) y, sobre todo, por medio de Koke (min. 35), que enganchó un gran disparo dentro del área que Valjent desvió de forma providencial.



Ya habían avisado el japonés Take Kubo y el lateral Alejandro Pozo llevando peligro por la derecha. El nipón casi marca un gol de bandera (min. 29) y el sevillano dio la asistencia para que el colombiano "Cucho" Hernández pusiera con ventaja a su equipo con un cabezazo espectacular.



El gol del "Cucho" obligó al Levante a estirar sus líneas y el Mallorca encontró más espacios, como en el minuto 58, cuando el lateral Fran Gámez estuvo a punto de ampliar el marcador para su equipo con un disparo que se fue por encima del larguero.



El equipo de Paco López buscó el empate, no cejó su empeño, ante un rival que dudaba entre defender la ventaja o buscar el gol de la sentencia.



Los últimos minutos sorprendieron a un Mallorca cuidando como oro en paño el gol del "Cucho", cuando, en una contra, apareció Take Kubo para sentenciar el partido.



El Mallorca ha salvado el primer obstáculo en la batalla por evitar el descenso. Le quedan otros tres, dos de ellos en los campos de Sevilla y Osasuna, y en casa frente al Granada, a la espera de que fallen los rivales que marcan la frontera de la salvación para materializar el ansiado objetivo de la permanencia.