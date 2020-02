EFE

El Mallorca ha derrotado este sábado 1-0 al Deportivo Alavés en el estadio Son Moix con un gol del colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández, un triunfo que rompe una racha de tres derrotas consecutivas de los bermellones.



Los mallorquinistas se dan un respiro en la tabla con el gol del ”Cucho”, el primero del equipo de Vicente Moreno en la tres últimas jornadas, y supieron reaccionar tras el penalti fallado por Salva Sevilla (min. 28).



El Alavés, por su parte, ve frenada su buena marcha como visitante en la segunda vuelta, aunque tuvo sus opciones a lo largo del partido con ocasiones que sus delanteros no supieron aprovechar.



El Mallorca tardó quince minutos en acercarse a la portería de Pacheco, periodo en el que el Alavés, más directo y resolutivo, dominó en todas las zonas del campo.





Mejoró con los minutos el equipo bermellón, aunque sin peligro en los últimos metros.



Vicente Moreno alineó el mismo once de la derrota (1-0) en el campo del Espanyol, con la excepción del marfileño Lago Junior, que dejó su puesto al colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández.



El futbolista africano había bajado su rendimiento en los últimos partidos y el técnico decidió darle descanso.



También Moreno dio continuidad en el lateral derecho a Alejandro Pozo, cedido por el Sevilla y uno de los dos refuerzos de los bermellones en el mercado de invierno, junto al griego Leonardo Koutris, que hoy debutó sustituyendo a Lumor, lesionado en el minuto 25.



El Alavés se presentó en Palma con el objetivo de mantener las buenas sensaciones de su gran arranque en la segunda vuelta, donde ha atrapado 7 puntos de 12 posibles.



Su entrenador, Asier Garitano, dibujó sobre el césped un equipo muy ofensivo, sólido y con dos delanteros temibles como Lucas Pérez y Joselu, que entre ambos suman 18 goles, 9 cada uno.



Sin embargo, la defensa mallorquinista apenas dio opciones al ímpetu atacante de los babazorros.





No hubo situaciones claras de gol en la meta de Manolo Reina, todo lo contrario de lo que ocurrió en el área rival, tras el penalti cometido por Lisandro Magallán (min. 28) tras repeler con la mano un cabezazo de Ante Budimir.



El VAR dio validez a la decisión del colegiado y Salva Sevilla fue el encargado de ejecutar la pena máxima, pero su remate, colocado pero sin mucha fuerza, fue enviado al córner por el portero Fernando Pacheco.



Fue un mazazo para la ya de por sí mermada confianza de los bermellones, en el fondo de la tabla y con una necesidad perentoria de ganar un mes después.



Lucas Pérez tuvo en sus pies la posibilidad de marcar en la primera jugada del segundo tiempo, pero su disparo se marchó desviado.



Fue un aviso serio para los baleares, y Moreno reaccionó rápidamente sustituyendo a Febas por el japonés Takefusa Kubo.



El nipón, precisamente, participó de manera decisiva en el gol de Dani Rodríguez (min. 53), anulado por el VAR debido a unas manos previas del “Cucho” Hernández.



Fue el segundo gol consecutivo de Dani Rodríguez al que el videoarbitraje no da validez, tal y cómo ocurrió la jornada pasada pasada en el campo del Espanyol.



El que sí subió al marcador fue el tanto del “Cucho” Hernández, que remachó a la red tras haber conectado un cabezazo en plancha, despejado en primera instancia por Pacheco.



El Mallorca no se conformó con la ventaja en el marcador y buscó la sentencia, ante un Alavés obligado a abrir lineas en busca del empate.



Los vitorianos marcaron en los minutos finales, pero el árbitro anuló el gol de Edgar por fuera de juego.



Al final, con mucho sufrimiento y pese a los nervios de los minutos finales, los bermellones pudieron celebrar un triunfo que se les negaba desde hace tres jornadas.



Los mallorquinistas sumaron tres puntos de oro en una semana convulsa tras caer a la zona de descenso y la destitución del consejero delegado Maheta Molango.