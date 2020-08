EFE

El uruguayo Martín Lasarte, entrenador que hizo debutar a Luis Suárez en Primera División y quien fuera rival en más de una oportunidad del nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este miércoles a Efe que al delantero "lo señalan con el dedo hace bastante tiempo".



De acuerdo con esto, aseguró que no sabe lo que el conjunto catalán debe hacer con el delantero, aunque señaló que no se puede tomar una decisión por un partido, ni siquiera uno tan "escandalosamente negativo" como goleada (2-8) sufrida ante el Bayern Múnich en cuartos de final de la Liga de Campeones.



No obstante, reconoció que el Barcelona viene de una serie de eliminaciones continuas en la máxima competición europea.







Por otro lado, Lasarte dijo que él es de los que cree que Suárez, a quien hizo debutar en el Nacional uruguayo en 2005, "no tendría que haber entregado su físico" de la forma que lo hizo con recuperaciones en tiempo récord para volver a competir rápidamente.



"Eso a la larga y cuando uno tiene edad paga un precio", apuntó el exfutbolista del Deportivo de La Coruña, quien remarcó que, en caso de que deba salir, le gustaría ver al delantero uruguayo jugando en Europa, preferentemente en el Liverpool inglés o en el Ajax de Holanda.



Por otro lado, Lasarte también se refirió a la situación del francés Antoine Griezmann, a quien hizo debutar en su etapa como técnico de la Real Sociedad.



"Yo a Antoine lo vi triste, lo veo callado, con la cabeza gacha, sin alegría. Es un jugador bárbaro, fantástico. Creo que hasta diciembre o un poco antes estuvo bien y con una sensación de proyección hacia arriba, pero después no se adaptó. Esa combinación Messi-Suárez-Griezmann no funcionó", apuntó.



Respecto a Koeman, quien este miércoles fue anunciado como nuevo entrenador del Barcelona hasta 2022, el uruguayo recordó las veces que le tocó enfrentarse a él como jugador.







Lasarte se midió al neerlandés durante su pasaje por el Deportivo de La Coruña y también en la final de la Copa Intercontinental de 1988 en la que el Nacional uruguayo venció en los penaltis al PSV Eindhoven, aunque en ese duelo no sumó minutos.



"Era un jugador extraordinario con una pegada fantástica, era un líbero diferente. Él jugaba libre en la defensa pero se adelantaba cuando el equipo tenía el balón. Tenía una pegada buenísima para jugar en largo y cambiar de frente. Además, tenía un penalti y un tiro libre que era letal", recordó.



Sobre el Koeman entrenador, Lasarte puntualizó que recuerda su etapa al frente del Valencia en la que "le fue mal" y en la que tomó la decisión de apartar a figuras del plantel como, por ejemplo, el portero Santiago Cañizares, algo que le hace pensar en lo que puede suceder en el conjunto catalán.



"Yo recuerdo que tomó decisiones que en su momento fueron no sé si discutidas o extrañas porque eran jugadores muy importantes. Ahora uno no tiene más remedio que pensar que puede haber cierto punto de contacto con su llegada al Barcelona". finalizó