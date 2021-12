EFE

Las pruebas radiológicas descartaron que Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, "sufra rotura alguna" en el músculo aductor en el que sufrió molestias en el partido de la Liga de Campeones contra el Porto, según informó el parte médico, que remarca que "la evolución de su sintomatología marcará su disponibilidad para el derbi del próximo domingo" ante el Real Madrid.

📋 Las pruebas realizadas a @LuisSuarez9 descartan que sufra una rotura. La evolución de su sintomatología marcará su disponibilidad para el derbi del próximo domingo.



"Luis Suárez seguirá realizando entrenamiento individualizado de readaptación y sesiones diarias de fisioterapia", explicó el club rojiblanco sobre el goleador del Atlético, que fue sustituido en el minuto 13 de aquel encuentro y que no está aún descartado para el partido en el Santiago Bernabéu, aunque los plazos tan cortos desde que padeció su dolencia hasta este domingo lo ponen en seria duda para el choque.



Su presencia la determinarán los dos próximos entrenamientos. Este jueves, de momento, en la vuelta al trabajo del conjunto madrileño tras la jornada de descanso del miércoles, el delantero no se entrenó con el grupo en la sesión matutina en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, antes de ser sometido a las pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra.



Aunque no ha marcado en ninguno de los últimos cinco partidos oficiales de su equipo, Luis Suárez es el mejor goleador de la temporada del equipo dirigido por Diego Simeone, con ocho tantos, seguido por Antoine Griezmann, con siete.