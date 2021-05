EFE

El delantero uruguayo Luis Suárez, autor del gol de la victoria del Atlético de Madrid contra Osasuna que les permite seguir dependiendo de sí mismos para ganar el título, reconoció que "para ganar LaLiga hay que sufrir" aunque admitió que "no pensaba que tanto" en un partido en el que tuvieron que remontar el 0-1 del croata Ante Budimir para los navarros.



"Creo que no merecimos sufrir tanto como terminamos sufriendo porque hicimos uno de los primeros tiempos más buenos de la temporada, erramos muchas ocasiones, yo en este caso. Hay que acostumbrarse que para ganar la Liga hay que sufrir y hoy fue otro partido más", manifestó tras el encuentro a 'Movistar LaLiga'.

Preguntado por si se esperaba vivir tal nivel de sufrimiento en el conjunto rojiblanco, que iba perdiendo en el minuto 75 y de no haber remontado habría quedado por detrás del Real Madrid que ganó en Bilbao al Athletic (0-1), Suárez admitió que no esperaba llegar a este nivel.



"Todo el mundo te lo dice por el lema del Atlético de Madrid, no pensaba que tanto. Pero bueno, el esfuerzo, el sacrificio que está haciendo este equipo, con muchísima gente que trabaja para conseguir los objetivos... Ahora a disfrutar, a estar tranquilos y a preparar la semana", zanjó.

Con este tanto rompe una racha de cinco partidos y casi dos meses sin marcar, desde el gol que le hizo al Alavés el 21 de marzo (1-0), una situación con la que los delanteros "tienen que estar acostumbrados a convivir".



"Hay veces que el delantero es más fácil que baje la cabeza, que se bajonee, pero nunca me identifiqué con esa parte. Estoy contento y orgulloso de que si uno pelea, lucha, no baja los brazos, puede conseguir el objetivo como hoy", añadió.



Suárez recordó que el Atlético depende de sí mismo para ganar el título, si gana en la última jornada contra el Valladolid. "Dependemos de nosotros mismos. Es el partido más importante de la temporada, tuvimos muchos pero este es demasiado importante para conseguir el objetivo", concluyó.