GOAL

"El sueño es retirarme en Madrid, pero en el fútbol no se sabe. Cuando era pequeño, siempre veía la Premier League con mi hermano. Era y es, muy atractivo: un buen fútbol donde jugar, que podría adaptarse bien a mis características y personalidad", explicó Vázquez en una entrevista a The Guardian.

La rebaja salarial: “Con nosotros, Sergio es el capitán. Primero, le hablan. Él nos lo dijo. Tuvimos una reunión, hablamos, la evaluamos, discutimos lo que era mejor para todos. En ningún momento hubo la menor duda sobre lo que teníamos que hacer. El Madrid es un gran club con muchos empleados, como una familia, y era importante ir en la misma dirección. Hicimos lo que pensamos que era correcto. No lo dudamos. Ahora solo queremos jugar, si podemos. Estamos esperando al gobierno con la esperanza de que podamos comenzar de nuevo".

Real Madrid's Lucas Vázquez: 'You have to be tough and find your own path' https://t.co/y4JpeUkJWg — The Guardian (@guardian) May 3, 2020

La vuelta del fútbol: “Sobre todo, hay que ser responsables. Si podemos jugar, con las medidas de seguridad adecuadas, a todos nos encantaría completar la temporada. Sería bueno para las personas, para la sociedad: durante dos horas no solo pensarán en este virus. El fútbol trae felicidad".

Jugar a puerta cerrada: "Bueno, el campo es del mismo tamaño, así que no tenemos que volvernos locos. Ya jugué a puerta cerrada y fue extraño. Ser capaz de comunicarse, escuchar todo, es extraño. Si el entrenadr está en un lado y yo en el otro, tiene que expresarse con gestos o no me entero. Siempre puedes culpar al ruído cuando no haces lo que él dice pero no si está vacío".

🎙️ LUCAS VÁZQUEZ: "Mi SUEÑO es RETIRARME en el REAL MADRID, pero en el fútbol nunca se sabe". (Vía The Guardian) pic.twitter.com/V0FMuOLivF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 3, 2020

Los buenos y malos momentos en el Madrid: "El lado mental en el fútbol es muy importante . La gente a veces se queja y pueden llegar a pensar que queremos perder. No somos máquinas donde uno más uno siempre son dos. A los 22, 23, si jugaba mal, estaba enfadadoo uno o dos días Pero con los años aprendes. No ayuda pensar constantemente en ello. Tienes que saber lo que hiciste mal, claro, pero pregúntate: ¿por qué? Mejorarlo, seguir adelante. Tienes que vivir con presión. Tres Ligas de Campeones, un título de liga. Increíble. Y me encantaría volver a hacerlo".

Sus entrenamientos en la cuarentena: "El Madrid nos manda rutinas diarias para que no tener entrenamientos grupales tenga el menor impacto posible. Mi hijo, que no me deja en paz: estoy disfrutando esa parte de eso".