GOAL

Leo Messi está de vuelta. El rosarino entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros desde el pasado lunes y ya está plenamente recuperado de sus molestias por lo que con toda probabilidad podrá formar parte del once de inicio con el que el Barcelona retomará LaLiga el próximo sábado a domicilio del Mallorca. El cuadro azulgrana debe mantener la ventaja en lo alto de la clasificación en los once partidos que quedan y se encomienda al rosarino, que a su vez tiene unos objetivos propios sólo al alcance de los más grandes, no en vano en los próximos partidos pueden caer marcas todavía en manos de Telmo Zarra, Hugo Sánchez y hasta Pelé.

Por la última gran marca de Zarra y Hugo

Porque si Messi logra convertirse en el máximo goleador de la categoría por séptima vez superará al delantero vasco, con quien comparte el honor de haber sido los únicos de haber logrado el trofeo Pichichi hasta en seis ocasiones. En estos momentos el rosarino se ha adjudicado el honor de ser el máximo goleador de la categoría en 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019 y si lograra serlo también esta temporada igualaría a Hugo Sánchez, el único capaz de ser el Pichichi cuatro años de forma consecutiva. De momento el rosarino lo tiene todo de cara.

Lidera la tabla de goleadores con 19 dianas y goza de cierta holgura con respecto a su más inmediato perseguidor, Karim Benzema. El francés ha anotado 14 y sigue la estela de Messi después de que los únicos que han logrado discutirle la supremacía goleadora, un Cristiano Ronaldo que hoy juega en la Juventus y un Luis Suárez que se ha perdido muchos partidos por lesión, no puedan competir ya contra él. Así que está por ver si el delantero del Real Madrid logra aguantarle el pulso al delantero más voraz que ha visto el fútbol desde los tiempos del mismísimo Pelé.

A la caza de Pelé

Porque cabe no olvidar cómo Messi está a sólo dieciséis tantos de igualar la histórica marca anotadora del astro brasileño, el registro goleador más poderoso de todos los tiempos, que asciende hasta 643 redes. El diez del Barcelona acumula 627 y con toda probabilidad necesitaría disputar varios partidos más en la Champions League para alcanzar al brasileño esta misma temporada. Sin embargo, hay un reto que tiene particularmente complicado.

Los 12 títulos de Gento

Lo que representó la salida de Andrés Iniesta del Barcelona era la idea de que dejaba mucha historia por hacer de lado. De hecho, el mediocampista español se fue del Camp Nou ganando su novena liga en la temporada 2017-18, un número al que accedieron muy pocos en la historia. Ahora, toda esa locura de títulos quedará sólo para Lionel Messi, que cuenta con la misma cantidad de festejos y, a los 31 años, acaba de ganar la décima.

Con Iniesta y Messi ganando su novena liga la campaña pasada, el jugador manchego y el futbolista rosarino entraron al tercer puesto del ranking histórico de máximos ganadores del torneo de Primera División de España.

Así está el ranking:

12 títulos: Paco Gento (Real Madrid; 1953-54 a 1970-71)

10 títulos: José Martínez Pirri (Real Madrid; 1963-64 a 1979-80), Lionel Messi (Barcelona; 2004-05 a 2018-19)

9 títulos: Andrés Iniesta (Barcelona; 2004-05 a 201718), Amancio Amora (Real Madrid; 1962-63 a 1975-76), Carlos Alonso Santillana (1971-72 a 1987-88) y José Antonio Camacho (1973-74 a 1988-89).