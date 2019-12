EFE

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, dijo tras ganar por 1-0 al Leganés que "lo más importante es que el equipo ha competido", aunque acabaron "sufriendo" ante un rival que "lo ha hecho muy bien en la segunda parte", lo que llevó a hacer cambios que "no gustan", pero "había que hacerlo" porque no tenían "el control".



"Hay que mejorar muchas cosas cuando ganamos, empatamos o perdemos, el primero yo. Si pudiera haber hecho cinco cambios, los hubiera hecho, pero no podía. El Leganés entró mejor que nosotros en la segunda parte y no nos dejó hacer nuestro juego, pero a veces sucede y es importante que en esos escenarios el equipo sea capaz de competir y de crecer", afirmó.

🗣️ Julen Lopetegui ya piensa en el próximo partido: "Hay que aprovechar la semana de trabajo para mejorar cosas y estar listos para otra batalla épica".#vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 1, 2019



Lopetegui indicó que la primera parte del Sevilla fue "muchísimo mejor" que la del jueves ante el Qarabag y le crearon al Leganés "cuatro o cinco ocasiones clarísimas, más que las que le hicieron el Barcelona y la Real Sociedad juntos" en las anteriores dos jornadas, pero "no acertaron" ante un rival con una poblada defensa.



Según el preparador vasco, "el plan era tener paciencia, ser capaces de entrar por los costados, y lo hemos conseguido, pero no llegó el gol", y admitió que en el segundo tiempo el Leganés les puso "en dificultades" y les hizo "equivocarse, querer coger atajos", con lo que perdieron "el equilibrio y el control".



Añadió que, por ello, sacó a un medio defensivo (Gudelj) y a un central más (Sergi Gómez) al pasar el rival a tener tres puntas, y dijo que "a ningún entrenador le gusta hacer esos cambios", pero tuvo que hacerlos para tratar de buscar "espacios para hacer" daño y porque necesitaban "protegerse" al no estar "teniendo el control".



Sobre los pitos de la grada en momentos de la segunda parte y por algún cambio, el técnico sevillista destacó que "eso es máxima exigencia, es lo que hay", y admitió que las bajas de Lucas Ocampos y Fernando Reges son "importantes" y debieron buscar "soluciones", además de confiar "totalmente en los que salen y en el equipo".