Con información de GOAL

Si hay que ir con fuerza a comprar antes habrá que armarse de razones financieras para convencer a PSG e Inter de que negocien o accedan a vender a Neymar Da Silva y/o a Lautaro Martínez, motivo por el cual el Barcelona ha puesto a casi media plantilla a la venta con el objetivo de destensar la enorme presión que la carga salarial ejerce sobre los presupuestos del club y, a la vez, para ingresar buenos dineros que permitan afrontar el relevo generacional de la plantilla con las máximas garantías.

Según el diario Sport se trata de Philippe Coutinho, pendiente de regresar de regresar al Camp Nou tras su cesión a un Bayern que sabe desde hace meses que no pagará los 80 millones de euros para quedárselo, Antoine Griezmann, un jugador que mantiene su valoración de mercado a pesar de no brillar especialmente en azulgrana, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Norberto Neto, Martin Braithwaite y Carles Aleñá, si bien también Ousmane Dembélé y Nélson Semedo pueden salir si al club se le presenta una buena oportunidad, ya sea económica o para que entren en alguna operación de intercambio. De todas formas cada caso es particular.

La suerte de Coutinho ya está echada a pesar de que Quique Setién no vea con malos ojos su regreso. La de Griezmann dependería de las opciones que ofrezca el mercado pero es el jugador por el que más dinero puede ingresar el club y no se puede descartar nada, ni siquiera su continuidad. Por el resto el Barcelona busca compradores porque no cuenta con ellos. En este contexto si hay un caso que sorprende es el de Carles Aleñá, en su día una de las joyas de la cantera y que ha mantenido una progresión al alza si bien no lo suficiente para la secretaría técnica. Cualquier oferta interesante se estudiará con mucho detenimiento.

En cuanto a Rakitic y Vidal se trata de dos jugadores veteranos y con sueldos elevados, especialmente el chileno, por lo que su salida podría producirse por unos 15 o 20 millones de euros. El Barcelona espera que sean otros los que muevan ficha una vez es público que ambos están en venta igual que Umtiti, un jugador con el que el club ha perdido la paciencia. Neto, por su parte, podría salir igual que llegó -para arreglar balances- mientras que Braithwaite ya se incorporó con la intención de traspasarle en verano y la esperanza de que se revalorizara disputando una buena Eurocopa con Dinamarca, algo que ya no sucederá.

#FCB 🔵🔴 | Alerta crisis ⚠️



8⃣ jugadores del Barça, en la rampa de salida



🔄 Muchas operaciones serán trueques https://t.co/hidmL8VUUO — Diario SPORT (@sport) March 25, 2020

Luego están los casos de Dembélé y Semedo. El francés sigue siendo un jugador especial pero en tres temporadas se ha perdido más de la mitad de los partidos del equipo por culpa de las lesiones. Oficialmente es intransferible pero si ya el año pasado se planteó que entrara en la operación Neymar no se descarta que pueda volver a pasar aunque antes deberá recuperarse de su lesión. Algo parecido sucede con el lateral portugués, con la diferencia que él no es insustituible y tampoco en su segunda temporada ha logrado hacerle sombra a Sergi Roberto. Aun así es un lateral cotizado y la posibilidad de que entre en alguna operación, a diferencia de hace un año cuando era intransferible, está sobre la mesa.

De todas formas, del dicho al hecho hay un trecho. Lo que está claro, a día de hoy, es que el club quiere ejecutar el relevo generacional, que quiere hacerlo de golpe y que tiene la intención de realizar una auténtica criba en el vestuario para aprovechar los que pueden ser los últimos años de Leo Messi en el fútbol profesional para volver a aspirar a todo. Y si hay que vender a diez jugadores incluyendo a alguna estrella mundial se hará a poco que las ofertas que puedan llegar sean mínimamente interesantes.