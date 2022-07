EFE

El extremo brasileño Samuel Lino, que este jueves cerró su llegada al Valencia cedido por el Atlético de Madrid tras haber fichado hace pocas semanas por el club madrileño procedente del Gil Vicente portugués, aseguró que la entidad de Mestalla "es una oportunidad muy grande para empezar en el fútbol español".



En declaraciones a los medios del club, dijo que llegar al Valencia es un paso "muy grande" para él y afirmó estar "muy feliz" con la operación y dispuesto a aprender del técnico Gennaro Gattuso.



"He estado poco tiempo en el Atlético, pero he aprendido algunas cosas. Ahora, con Gattuso, seguro que puedo aprender muchas cosas con él, con su cuerpo técnico y con todo el equipo. Estoy muy contento de trabajar con un entrenador de su nivel", afirmó.



El jugador adelantó que aportará "goles, asistencias, regates… " y auguró un buen año y que "los números" les permitirán "estar arriba". "Este año en Valencia seguro que repito lo que venía haciendo. Espero que conquistemos muchas cosas, muchos números buenos", apuntó.



Lino coincidió en el Gil Vicente con el exvalencianista Fran Navarro. "Hablé con Fran mucho antes de venir a Valencia. Siempre habló muy bien del equipo y de la grandeza del club, del estadio y de la afición. Son muchas cosas buenas. Me dijo que era una afición muy caliente y espero traer mucha felicidad a los aficionados del Valencia, afirmó.