EFE

El delantero Robert Lewandowski, presentado este miércoles en Miami como nuevo jugador del Barcelona, destacó que el martes ya pudo comprobar en directo "el gran potencial" que tiene su nuevo equipo "sobre el campo".



El internacional polaco se refirió a la goleada del Barcelona ante el Inter de Miami (0-6), en el primer amistoso que disputó el equipo azulgrana en la gira norteamericana y en el que Lewandowski no pudo participar.



"Ha hecho falta mucho trabajo para que pudiera unirme al FC Barcelona, y estoy preparado para formar parte de este club, que tiene una historia increíble y una gran proyección por ganar títulos", sentenció.



Durante un acto de bienvenida celebrado en una terraza del hotel y resort Conrad, en Fort Lauderdale, en el sur de Florida (EEUU), el internacional polaco confirmó "estar listo para jugar el próximo partido" y aportar con goles.



El polaco dejó entrever de esta forma su anhelo de ser considerado para el siguiente encuentro del Barcelona durante la gira que efectúa por Estados Unidos, el cual será contra el Real Madrid y se disputará el sábado en Las Vegas (Nevada).



"Hola, me llamo Robert, soy de Polonia, vivo en Barcelona", dijo en español el ahora exjugador del Bayern Munich, en las que fueron sus primeras palabras en el breve acto y en el que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, le entregó una camiseta del equipo con su nombre.



"Estamos muy orgullosos, cada vez somos más competitivos. Estamos progresando muy bien", manifestó Laporta, quien, además de dirigirle unas palabras en polaco, recalcó que el fichaje del delantero ha tenido repercusión mundial.



Al finalizar el acto, el jugador se hizo fotografías con un grupo de menores de la academia del FC Barcelona en el sur de Florida, así como con directivos de la institución y miembros de la comitiva azulgrana que forman parte de la gira.



El evento generó mucha expectación y atrajo, no solo a numerosos miembros de prensa, sino incluso a huéspedes del hotel de cara al Atlántico, quienes observaban curiosos al internacional polaco, vestido de corto y con una camiseta institucional del club azulgrana.



El polaco, que este lunes pasó, con éxito, el preceptivo reconocimiento médico en Miami, tuvo de esta forma su primer acto oficial como jugador del FC Barcelona, club que pagó al Bayern de Múnich 45 millones de euros más 5 en variables, y con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.



El jugador, que ha fichado por el club catalán para las próximas tres temporadas, se incorporó el domingo a la gira del conjunto azulgrana por Estados Unidos, pero no se sumó a los entrenamientos del equipo en Miami no fue parte el martes de la sesión de puertas abiertas en el DRV PNK Stadium de Miami.



Días atrás, a su llegada a Miami, Lewandowski explicó que el principal motivo que le ha llevado a dejar el Bayern Múnich y fichar por el Barcelona no es otro que devolver al equipo a la élite europea.



"Estoy aquí para ayudar al Barcelona a volver a lo más alto y ganar tantos títulos como sea posible", afirmó a su llegada a Estados Unidos, donde los azulgranas realizan una gira de pretemporada.