EFE

El Levante logró una increíble remontada ante el Villarreal para apuntarse el primer triunfo de la temporada por 2-1, gracias a dos penaltis transformados por Roger en la segunda parte que dieron al traste con el gran primer tiempo de los castellonenses, en el que pudieron golear a su rival.



La apuesta de Calleja de alinear a Toko Ekambi no le pudo salir mejor al técnico madrileño, ya que el delantero africano fue un quebradero de cabeza en el primer tiempo para la zaga levantinista y en especial para un Rubén Vezo inseguro y errático al corte.



Precisamente estos dos jugadores fueron los protagonistas del primer gol del Villarreal, tras un balón en profundidad a Toko Ekambi que Vezo no llegó a interceptar y el camerunés asistió al segundo palo donde Gerard marcó a placer.



El Levante no supo digerir el tempranero gol y el Villarreal se hizo con el mando del partido. Las ocasiones para los amarillos se sucedían. Ekambi siempre era el protagonista, pero unas veces las paradas de Aitor y otras la falta de acierto, acabaron desesperando al atacante, incrédulo ante su falta de fortuna en el remate.





El equipo valenciano no sabía que hacer con el balón y el Villarreal recuperaba rápido, explotando la velocidad de sus hombres de ataque con rápidas transiciones que acababan en ocasiones desperdiciadas.



La parroquia local no estaba nada satisfecha con lo que veía y se escucharon los primeros silbidos de la temporada en el Ciutat de Valencia. La mejor noticia para el Levante su exigua desventaja al descanso, ya que el Villarreal pudo dejar sentenciado el partido en el primer acto.



La charla de Paco López en el vestuario hizo reaccionar al cuadro levantinista. Sergio León pudo empatar de cabeza en la reanudación y los locales se animaron a pisar más el área de un Villarreal, que no se encerraba en su campo y que amenazaba constantemente con el segundo gol.



En el ecuador del segundo acto, el VAR avisó al árbitro de un penalti de Ekambi sobre Bardhi y tras consultar las imágenes, Munuera Montero decretó la pena máxima.



Andrés detuvo el lanzamiento de Morales, pero cuando los jugadores del Villarreal felicitaban a su portero, el árbitro señaló que debía repetirse ante la sorpresa de todos. En esta ocasión, fue Roger el encargado de lanzarlo y aunque Andrés tocó el balón no pudo evitar el empate.

#LevanteVillarreal | 2-1 🚨 90' | FINAL. Los amarillos caen en su visita al Ciutat de València. pic.twitter.com/KAp9SAYpMg — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 23, 2019





No habían pasado ni tres minutos cuando un error de Andrés, al sacar el balón en su área, acabó con el meta cometiendo penalti sobre Roger. El propio ariete se encargó de lanzarlo y culminar la remontada local.



Calleja y los suyos no daban crédito a lo que estaba pasando y el técnico reacciono dando entrada a Carlos Bacca y a Ontiveros, que esta misma semana llegaba como el último fichaje del Villarreal.



Cazorla se cargó al equipo a las espaldas y trató de darle movilidad a los suyos. Ontiveros pudo estrenarse en su debut tras un sensacional disparo lejano que respondió con una magnífica parada Aitor, el mejor del Levante, que certificó los tres primeros puntos para el equipo granota.