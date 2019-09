EFE



Un tempranero gol hizo jugar al Levante con viento a favor en los primeros 45 minutos ante un Osasuna gris y sin mordiente, pero que mejoró tras el descanso y logró empatar, aunque no supo sacar provecho de los más de veinte minutos que estuvo en superioridad numérica por la expulsión de Hernani.



El partido no pudo empezar mejor para el Levante ya que a los cinco minutos de juego el equipo local hizo efectiva su mayor iniciativa en el arranque del choque con un gol de Hernani tras un centro de Miramón desde la banda derecha que no controló la defensa navarra y que aprovechó en el segundo palo el futbolista portugués.



Aunque el Levante empezó mejor plantado sobre el campo y se vio reforzado por el gol, Osasuna, tras asimilar el gol en contra, mejoró sus prestaciones, reaccionó y se acercó con peligro a las inmediaciones de Aitor.



Tras avisos de Mérida y Rubén García, el equipo navarro estuvo a punto de empatar precisamente por mediación del propio Rubén con un saque de falta desde la banda que fue directo a portería que Aitor tocó ligeramente para que el balón tocase en el poste y evitase el tanto.



Llegado el minuto 25 el partido tenía mucho ritmo pero carecía de dueño, con aproximaciones en ambas áreas que no cristalizaban más por la falta de acierto en los metros finales de los atacantes que por las habilidades defensivas de unos y otros.



La situación se prolongó prácticamente hasta el descanso, si bien en la recta final de este periodo las imprecisiones en ambos equipos se sucedieron y deslucieron el partido.



El segundo tiempo arrancó con un Osasuna más enchufado. Se fue a por el gol del empate y sus llegadas generaron peligro, en especial una en el minuto 49 en la que Oier sacó una gran mano para evitar el gol de Estupiñán en la misma línea de gol.



Aunque el Levante se sacó de encima ligeramente ese empuje inicial de Osasuna a la contra, el equipo navarro logró su objetivo en el minuto 56 por mediación del exlevantinista Rubén García, que en una gran acción individual recibió un balón en largo, controló entre Vezo y Miramón y batió a Aitor.



El gol obligó al Levante a subir las revoluciones después de una puesta en escena muy pobre tras el descanso pero en la mejor opción que tuvo para volver a desnivelar el marcador se encontró con una doble intervención del meta Rubén, que primero rechazo un disparo de Borja Mayoral y tras el rechace detuvo otro de Miramón.



Poco después, el panorama empeoraba para el Levante al ver cómo era expulsado el portugués Hernani en el minuto 72 por su segunda tarjeta amarilla, que obligó al Levante a encerrarse en su área tras hacerse el cuadro navarro con el control del partido.



El partido en sus últimos 10 minuto se volvió loco. El Levante, a la desesperada y con más corazón que cabeza, buscó en el añadido el gol de la victoria con uno menos, pero Osasuna bien plantado apenas le dio opción para lograr su objetivo.