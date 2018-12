EFE

El delantero del Barcelona Leo Messi, que recibió la Bota de Oro que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas en la temporada 2017-18, agradeció el trabajo de sus compañeros de equipo, que considera fundamental para lograr tantos reconocimientos individuales.

"No me esperaba todo esto cuando arranqué. Mi sueño obviamente era ser profesional, pero nunca imaginé tanto. Es fruto del trabajo, del esfuerzo y sobre todo de los compañeros. Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo a los mejores del mundo en sus puestos y eso hace que todo sea más fácil y que pueda conseguir estos premios", afirmó.



Messi recibió su quinta Bota de Oro en un acto celebrado este mediodía en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona y al que asistió una amplia representación del club azulgrana, empezando por su presidente, Josep Maria Bartomeu.



También estuvieron presentes, el director de relaciones deportivas e institucionales, Guillermo Amor; el director general de fútbol, Pep Segura; el secretario técnico del primer equipo, Eric Abidal; y los capitanes de la primera plantilla Sergio Busquets y Sergi Roberto.

El astro argentino, que ya conquistó el galardón en las campañas 2009-10, 2011-12, 2012-13 y 2016-17, recibió el trofeo tras lograr 34 goles en LaLiga Santander. El egipcio del Liverpool Mohamed Salah (32) y el inglés del Tottenham Harry Kane (30) fueron los dos futbolistas que quedaron inmediatamente por detrás de él.



Cinco niños, pacientes del Hospital de Sant Joan de Déu, donde la Fundación Leo Messi levantará el Pediatric Cancer Center de Barcelona, fueron los encargados de traer al futbolista azulgrana las cinco Botas de Oro con las que posó sonriente, en solitario, antes de iniciar su parlamento, y más tarde, acompañado de los pequeños.



"Me encuentro muy bien en lo anímico y en lo físico. Van pasando los años y uno intenta de cuidarse, como hice durante toda mi carrera. Y ahora mucho más, porque los partidos son cada vez más exigentes y no tenemos mucho tiempo de descanso", manifestó cuando se le preguntó por su gran momento de forma.

Con su quinta Bota de Oro, Messi deshace el empate que mantenía hasta la pasada campaña con el portugués Cristiano Ronaldo y se convierte en el jugador que más veces ha logrado este galardón, que concede la European Sports Media (ESM).



Forman parte de esta asociación de medios deportivos Marca, La Gazzetta dello Sport, A Bola, Fanatik, Elf Voetball, Kicker, Sport Express, Sport Voetbal, Tips Bladet, Telesport, Frankfurter Allgemeine, World Soccer, So Foot, Goal News y Nemzeti Sport.



Con su último triplete ante el Levante, el '10' azulgrana ya suma 14 tantos en LaLiga, lo que le convierte, de momento, en el máximo goleador de las principales ligas europeas, lo que le sitúa de nuevo en cabeza para conquistar su sexta Bota de Oro.



Además, con sus 14 dianas y 10 asistencias, es también el jugador que ha participado en más goles en las principales ligas y el único que ha llegado a los dos dígitos tanto en goles como asistencias.



En el aspecto colectivo, para Leo Messi el próximo reto es conquistar de nuevo la Liga de Campeones, lo que pasa, primero, por que su equipo elimine al Olimpique de Lyon en los octavos de final.



En este sentido, el delantero rosarino reconoció que "el Lyon no era, a priori, uno de los equipos más fuertes que podían tocar en el sorteo", pero que estaba "en un grupo muy difícil, donde trato de tú a tú al Manchester City, que es uno de los mejores de Europa" y ese es un dato a tener en cuenta.



"De aquí a febrero, quedan muchos partidos, pueden pasar muchísimas cosas y no sabemos cómo vamos a estar nosotros, pero será un duelo complicado", apuntó Messi, quien recordó que hay "varios franceses dentro del equipo que conocen esa Liga y también Malcom que jugó allí" y eso será una ventaja para preparar la eliminatoria.