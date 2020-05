GOAL

Clément Lenglet es la cara y Samuel Umtiti, la cruz . Ambos centrales llevan dos años disputándose ser el acompañante de Gerard Piqué en el eje de la zaga, una batalla que tenía ganada el ex del Sevilla mientras Ernesto Valverde ocupó el banquillo del Camp Nou pero que se avivó cuando Quique Setién tomó el relevo. Tanto es así que Lenglet fue indiscutible titular con el txingurri y apenas se perdía los partidos en los que estaba sancionado y cuando le tocaba rotar. Sólo de esta forma entraba Umtiti, para dar aire a su compatriota o a Piqué . Pero Setién tiene en buena consideración al ex del Lyon, al que intenta recuperar para el once y al que devolvió galones en el Santiago Bernabéu el pasado 1 de marzo.

"Hay muchas razones para entender la situación" expone Lenglet en Radio Montecarlo para argumentar sus suplencias en los últimos partidos disputados con "la llegada de un nuevo entrenador" y debido a que "Samuel estuvo bien cuando participó" . Por ello destaca que con Setién "las cartas se han redistribuido" . El central, de todas formas, se muestra satisfecho porque "jugué bastante y somos los mismos que éramos hace unos meses " pero no ha olvidado que "no jugué el Clásico y eso me decepcionó un poco pero forma parte de la vida del futbolista" . Lenglet probablemente también se acuerde de que en el San Paolo de Nápoles también vio el partido desde el banquillo en beneficio, de nuevo, de Umtiti. Sin embargo, la situación que viven ambos centrales zurdos es diametralmente opuesta.

Porque a pesar de su calidad el ex del Lyon sigue sin ofrecer la fiabilidad deseada para uno de los futbolistas más bien pagados de la plantilla , motivo por el cual el Barcelona lleva meses buscándole equipo tras constatar durante los últimos dieciocho meses que sus problemas físicos pueden ser crónicos. Su ficha no es acorde a su rendimiento y su cotización no ha dejado de bajar hasta alcanzar los 32 millones según Transfermarkt. Lenglet, por contra, ha doblado su valoración desde que se enfundó la casaca barcelonista , de los 25 millones a los 48 según la misma fuente, consagrándose como uno de los mejores fichajes de las últimas temporadas.

Lenglet vs Umtiti 29 (25) Partidos (titular) 16 (12) 86' Minutos por partido 76' 4,8 Recuperaciones PP 5,2 1,2 Interceptaciones PP 1,7 7,6 Pérdidas PP 5,3 0,9 Faltas realizadas PP 1,1 1,2 Faltas recibidas PP 1,7 91% Precisión de pase 93% 1 Asistencias 0 5 Remates a puerta 0 3 Goles 0

Los números de Umtiti son buenos , mejores en muchos aspectos que los de Lenglet. El tema es su falta de fiabilidad , que volvió a ponerse de manifiesto tras el primer entrenamiento del Barcelona el pasado 9 de mayo, cuando cayó lesionado y desde entonces no ha vuelto a trabajar con el grupo. Mientras, Lenglet afirma que "me preparo bien para intentar jugar de forma regular" y no se puede dudar de que Umtiti también lo haga.

Pero las sensaciones que transmiten uno y otro, son muy distintas pensando en que Lenglet ha estado disponible en todos los partidos de esta temporada menos cuando cumplió sanción ante Sevilla y Getafe y descansó por unas molestias musculares frente al Leganés. Umtiti, a su vez, ha estado indisponible en diez de los treinta y nueve partidos de esta temporada , motivo por el cual ya ha sido ofrecido a la Juventus en la operación Pjanic, al Inter como moneda de cambio por Lautaro y hasta al PSG pensando en recuperar a Neymar.

"Nunca sabes qué pasará en el futuro cuando eres futbolista pero espero seguir en el Barcelona" señala Lenglet, que entiende que "mi continuidad depende de la ventana de mercado y este es un período especial para los clubes" . Pero también es un período especial para Lenglet, una de las mayores luces en el mercado de fichajes azulgrana de las últimas temporadas, como lo fue Umtiti en su momento hasta que los problemas físicos comprometieron sus capacidades.

Lenglet entiende que "he tenido suerte en muchas cosas durante un espacio muy breve de tiempo y espero que dure porque también la pasada fue una buena temporada, hubo momentos especiales y pude descubrir la selección, jugué un partido detrás de otro así que fue un gran año" . Por el Barcelona no será. El club azulgrana tiene claro que si debe decidirse entre uno de los dos lo hará a favor de Lenglet, cuyo valor crece año a año casi de forma exponencial así como sus galones y su fiabilidad. Si sale un central este verano será Umtiti.