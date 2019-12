EFE

El Deportivo Alavés y el Leganés empataron (1-1) este viernes con poco fútbol en Mendizorroza, en un duelo en el que el danés Martín Braithwaite adelantó a los pepineros antes del descanso y Joselu Mato igualó en la recta final.



A pesar de todo, ninguna de las dos escuadras gozaron de ocasiones claras para desequilibrar la balanza de un choque defensivo planteado por los madrileños, con un equipo local que llevó el peso del partido, aunque sin la profundidad necesaria para tumbar la defensa de cinco compuesta por los madrileños.



El choque estuvo mediatizado por la cartulina amarilla que recibió Rodrigo Ely en el minuto 2 del encuentro, que condicionó a la defensa albiazul en la que no estaba Víctor Laguardia por sanción.



El juego vertical tuvo más presencia en los primeros minutos, aunque fue el equipo local el que se hizo con el balón en la parte inicial al comprobar que los visitantes cedieron espacio en la salida de cada acción ofensiva.





A pesar de todo, la mejor opción la tuvo Kevin Rodrigues en el minuto 15 cuando después de varias disputas pudo poner el 0-1 en el segundo palo, pero su remate se fue por encima de la portería de Fernando Pacheco.



Fue la única acción peligrosa de los primera media hora, en los que ninguna de las dos escuadras tuvieron la profundidad suficiente para inquietar a su rival.



El primer disparo a puerta de los vascos llegó en el minuto 33, después de una galopada por banda de Aleix Vidal, que recogió un balón en la banda izquierda y tras varios rechaces llegó a Lucas Pérez que a la media vuelta buscó la portería de Cuéllar, pero el remate se fue por encima del arco visitante.



Los de Asier Garitano buscaron superar la férrea defensa madrileña con balones por encima con el objetivo de que la segunda línea albiazu rematara, pero los de Javier Aguirre replegaban muy bien y tapaban las intenciones vitorianas.



El partido se animó al filo del descanso y Manu García estuvo muy cerca de convertir un buen pase de Rubén Duarte en el 39, pero el disparo se marchó rozando el palo.



Cuando parecía que el partido se iba a ir al intermedio con empate a cero, una buena combinación del Leganés acabó con un remate dentro del área de Martin Braithwaite que enfrió Mendizorroza y puso el 0-1 antes del pitido del colegiado.





El Alavés salió con otra marcha tras el paso por vestuarios en busca del empate y Joselu estuvo a punto de empujar un balón a bocajarro que le puso Lucas Pérez desde la banda izquierda, pero un providencial Kevin Rodrigues desbarató la ocasión en el 51.



Los pepineros no perdieron su sitio y los babazorros lo intentaron por las bandas sin éxito, hasta que Manu García impactó con la cabeza un pase del escocés Oliver Burke, pero su testarazo salió muy centrado y lo atrapó Cuéllar sin problemas.



Mientras tanto, los de Javier Aguirre esperaban algún contragolpe en el que sorprender a los vitorianos completaron un monólogo en la circulación de balón, ante una defensa infranqueable.



El Alavés insistió y obtuvo el premio en el 81 después de un saque de esquina que dio paso a un barullo dentro del área del que consiguió sacar un duro disparo Rubén Duarte que no pudo atrapar Cuéllar y Joselu Mato aprovechó el rechace para igualar la contienda.



Los vitorianos no se conformaron con el empate y fueron a por el partido, pero no lograron culminar la remontada.