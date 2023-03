EFE

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, adelantó su intención de renovar el entrenador del primer equipo, Xavi Hernández, aunque esta temporada no gane el título de Liga.

"Ya me he planteado renovar a Xavi, antes de que se gane la LaLiga. Él insiste en que, si no ganamos, seguro que no sigue, pero quiero enviarle un mensaje de tranquilidad", explicó Laporta durante su participación en un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre, en el que hizo un repaso a la situación del club cuando este martes se cumplen dos años de su victoria en la últimas elecciones.

Laporta cree que Xavi, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, debe seguir por muchos motivos: "Se la jugó, conoce la casa, defiende el estilo genuino que nos gusta en Can Barça y no nos pide locuras, porque sabe perfectamente cuál es la situación del club".

🔵🔴 Laporta deja muy clara su intención de renovar a Xavi, pase lo que pase esta temporada.#LaLigaSantander pic.twitter.com/TWtjiVEFjk — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 7, 2023

LA RENOVACIÓN DE BUSQUETS

El máximo dirigente de entidad azulgrana confirmó que, en breve, también se le ofrecerá la renovación al capitán, Sergio Busquets. "Busi es una persona fundamental dentro del vestuario y en nuestro sistema. Xavi quiere que continúe y él está valorando ofertas que tiene de fuera y todavía debe decidir qué hacer", explicó.

En cualquier caso, si Busquets renueva, será por una sola temporada, "que es lo que estamos ofreciendo a los jugadores que acaban contrato y que ya tienen cierta edad", puntualizó Laporta. Este ha sido el caso de la reciente renovación de Sergi Roberto.