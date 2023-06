EFE

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró, en el discurso que abrió la reunión ordinaria del Senado de la entidad azulgrana, que este verano reforzarán la plantilla para "aspirar a todo" el curso que viene.

"La temporada deportiva ha sido buena en líneas generales, porque se ha conseguido el objetivo prioritario, que era ganar LaLiga, pero queremos más. Somos exigentes con nosotros mismos y estamos dirigiendo el mejor club del mundo. Y hace ya unas semanas que se está trabajando para reforzar el primer equipo con el objetivo de aspirar a todo la próxima temporada", declaró.

Laporta explicó a los senadores presentes en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, que todavía tienen que "seguir reduciendo la masa salarial para que el club sea sostenible económicamente", pero que eso no quiere decir que hayan reducido el valor de la plantilla.

"Al contrario. Hoy nuestros jugadores tienen un valor en el mercado superior al de hace dos años y tenemos una plantilla más competitiva y con jugadores jóvenes a los que aún les queda un largo recorrido", reivindicó orgulloso.

El presidente del FC Barcelona también sacó pecho por la gestión que ha hecho la junta del Espai Barça: "En dos años, lo que hemos hecho es redefinir el proyecto, redimensionar los costes, ejecutar el proceso de adjudicación de las obras y cerrar la financiación que lo hará posible".

Y además, todo ello, según Laporta, cumpliendo con todos los puntos que se aprobaron, sobre el proyecto, en la Asamblea de Compromisarios: "Que el Espai Barça no cueste dinero a los socios, no pongan en riesgo la gestión deportiva y no hipoteque el patrimonio del club, y que refuerce más que nunca nuestro modelo de gobernanza, donde casi 150.000 socios son los propietarios de la entidad".

Por último, Joan Laporta, también quiso aclarar ante el Senado el 'caso Negreira', al que definió como "una gigantesca campaña de desprestigio reputacional" de la entidad azulgrana.

"El hecho de haber contratado un asesoramiento técnico-árbitral no constituye ninguna actuación ilícita y menos un ilícito penal", manifestó Laporta, quien recordó que el pago a las empresas vinculadas al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, cumplieron todo los requisitos legales.

"Ese asesoramiento se realizó de forma clara y transparente, con las correspondientes facturas aclaradas por conceptos, con pagos hechas por transferencia y declarados en los libros de contabilidad del club", sentenció Laporta, quien aseguró que "el primer interesado" en que el caso se investigue hasta el final es el Barça, "porque nos estamos jugando nuestra imagen y nuestro prestigio".