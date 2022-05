EFE

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se mostró muy molesto con las declaraciones realizadas por Javier Tebas, presidente de LaLiga, en el sentido de que el club catalán "no puede fichar a Lewandowski" y aseguró que con las mismas éste "quiere perjudicar" al club azulgrana.

🔊 @JoanLaportaFCB, sobre Javier Tebas: "Le pido que se abstenga de hacer comentarios sobre los posibles fichajes del Barça" pic.twitter.com/VEGz8FhdfO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 31, 2022

Tebas aseguró este martes que el Barcelona ha tenido "muchas pérdidas acumuladas" en los últimos ejercicios, algunas de ellas evitables. "Ahora tiene que llenar la despensa como ha hecho el Madrid en los últimos 10-12 años, que lo ha hecho muy bien. A día de hoy, el Barça sigue sin poder fichar a Lewandowski", dijo.



Laporta respondió a los Tebas en los medios del club azulgrana y le pidió que se abstenga de "realizar manifestaciones" en el sentido de si el Barça puede fichar o no a un jugador, porque "está perjudicando claramente los intereses del FC Barcelona".



"Además estas declaraciones no sé si las hace voluntaria o involuntariamente. Si las hace voluntariamente es una clara muestra de que quiere perjudicar los intereses del Barça. Y si estas manifestaciones las hace involuntariamente ya es una prueba más de la incontinencia verbal y este afán de protagonismo que tiene Tebas y que, con todo el respeto, no le corresponde", argumentó.