El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció que 'lamentablemente' la continuidad del centrocampista Ilaix Moriba está complicada por la actitud del jugador, a quien recriminó las dificultades que está poniendo para su renovación.

'Ilaix es un jugador a quien le queda un año de contrato y que no quiere renovar de acuerdo a las condiciones que le ofrece el club. Sabe mal, pero por encima de todo está el club, y no nos puede echar este tipo de pulso. Me gustaría que el jugador y quienes lo llevan recapacitaran', manifestó Laporta.

El canterano, de 18 años, no está haciendo la pretemporada con el primer equipo al no aceptar la oferta de renovación. 'Es una situación que no aceptamos y hemos de actuar para lanzar un mensaje de cuál es la política que implantamos en la cantera', se justificó Laporta.

El máximo dirigente de la entidad azulgrana no entiende que el jugador 'no valore lo que el club ha hecho por él' y dejó claro que, si no quiere aceptar las condiciones de renovación, 'tendrá que buscar otras opciones'.

'No queremos jugadores formados en casa a los que les quede un año de contrato y no quieran renovar. Lo que no podemos permitir es estar promocionándole en su último año y luego que se vaya sin haber sacado ningún provecho', resumió.