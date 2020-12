EFE

El precandidato a la presidencia del Barcelona Joan Laporta dijo sobre el argentino Leo Messi que es un caso en el que juega "con ventaja" ante "las otras candidaturas" pero que tendría que ser investido para saber "cómo está realmente el club" para hacerle "una propuesta que no esté basada en el dinero porque Leo no se guía solo por el dinero".



"Haré todos los esfuerzos que sean necesarios para convencerle de que continúe vistiendo la camiseta del Barça, y juego con ventaja respecto a las otras candidaturas porque con Leo (Messi) tenemos una relación de mutuo respeto y afecto", afirmó Laporta en declaraciones a Efe en Granada.

"Messi siempre ha dicho que todo lo que yo le he dicho lo he cumplido. La credibilidad que puedo tener frente a él me enorgullece y me da la posibilidad de intentar convencerlo para que se quede", añadió el precandidato barcelonista esta tarde antes de asistir a un encuentro con representantes de peñas barcelonistas de Granada y su provincia en la capital andaluza.