La junta de Joan Laporta ultima con la empresa Audax Renovables el aval de 124,6 millones de euros, el 15% del presupuesto del FC Barcelona, que debe depositar el equipo directivo del presidente electo en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) antes de la medianoche del próximo miércoles para tomar posesión de su cargo.



Están siendo unas horas frenéticas y aún no hay nada cerrado, según han confirmado a EFE fuentes de la empresa catalana, pero se trabaja en la línea para que el aval se pueda presentar a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) antes de que acabe el plazo de 10 días naturales desde la celebración de los comicios que marcan los Estatutos del club azulgrana.



Según diferentes fuentes, los directivos electos tan solo cuentan con 50 millones de euros en garantías patrimoniales personales, concretamente en bienes inmuebles, que presentaron al Banc Sabadell, el encargado de emitir el aval, así que el contra aval que busca cerrar la junta de Laporta con Audax se sitúa alrededor de los 70 millones.

El presidente de Audax es José Elías, quien no podrá entrar en la directiva de Laporta al no contar con la antigüedad suficiente como socio del club (5 años). En su lugar se postula para hacerlo el vicepresidente de la empresa con sede en Barcelona, Eduard Romeu.



En principio, lo haría como vicepresidente económico en sustitución de Jaume Giró, ex director general de la Fundació La Caixa, como compensación por la aportación del contra aval, que aportaría la compañía energética. Pero nada de esto aún es seguro porque precisamente son los factores que se están discutiendo durante la negociación entre la junta de Laporta y Audax.



De momento, parece descartada la opción que incluía a un fondo de inversión norteamericano, HPS Partners, para conseguir llegar a los 124,6 millones. El riesgo era demasiado alto, ya que la compañía solicitaría unos intereses superiores al 5% que llevarían a los directivos a tener que reunir hasta 6 millones por temporada para devolver la ayuda.



Por otro lado, el entorno de Laporta habría ofrecido durante los últimos días la entrada en la junta directiva a varios empresarios catalanes a cambio de cantidades que se mueven entre los 6 y los 12 millones, según informó RAC 1.





Entre estos empresarios estarían los nombres de Joan Soler, presidente del CF Vilafranca de Tercera División y ex miembro de la precandidatura de Jordi Farré en los comicios azulgranas, y de Ángel Riudalbas, consejero delegado de B&B Trends.



"Todo está yendo en el sentido correcto y el miércoles Joan Laporta será investido presidente y conoceréis a todas las personas que formarán parte de su equipo directivo", explicaron fuentes de la candidatura a los periodistas el sábado por la noche, cuando se conoció la renuncia de Giró "por motivos laborales".



A 24 horas de que se cierre el plazo para entregar el aval a la LFP (la cual contará con 24 horas para validarlo), y a pesar de todos los contratiempos vividos durante los últimos días, nadie imagina un escenario en el que Laporta no tome posesión del cargo mañana miércoles o, como muy tarde, el jueves si hay que esperar la aprobación del organismo federativo.



Si no fuese así, los estatutos del FC Barcelona dictan que la Comisión Gestora de Carles Tusquets debería volver a hacerse cargo del club y convocar otra vez elecciones.



Este aval, que supone el 15% del presupuesto, es obligatorio para las juntas directivas de las cuatro asociaciones deportivas sin ánimo de lucro que compiten en LaLiga: Barcelona, Real Madrid, Athletic Club y Osasuna.