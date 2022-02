EFE

El presidente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta, ha dado explicaciones sobre la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Barcelona, que ha abierto una investigación sobre la gestión del club bajo la dirección de la anterior junta directiva de Josep Maria Bartomeu.



La dirección de Joan Laporta presentó ante la Fiscalía una denuncia interpuesta en base al informe 'forensic', la investigación sobre el funcionamiento durante la etapa de Bartomeu que se ha desarrollado en paralelo a la auditoría interna que se presentó el club el pasado octubre.



La junta que presidió Bartomeu podría haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida, alteración contable y simulación contractual que habrían causado un daño de más de 30 millones de euros al Barça.

Laporta, que estuvo acompañado durante su comparecencia del vicepresidente económico, Eduard Romeu, y del abogado especialista en Derecho Penal Jaume Campaner, explicó que la investigación sobre la situación económica del club revela que la junta anterior hizo "pagos sin causa, con causa falsa o desproporcionados".



El club encargó el forensic a la agencia Kroll después de que la 'due diligence' (auditoria exhaustiva) que hizo Deloitte detectase "la existencia de operaciones de dudosa racionabilidad económica" que evidenciaban "una conducta desleal con la administración del patrimonio del club", precisó el presidente del Barça.



Laporta añadió que dicha investigación, cuyos resultados se hicieron públicos hoy, "no descarta un enriquecimiento injusto de los autores materiales de estas conductas" y que por eso han puesto las mismas en conocimiento de la fiscalía de Barcelona.



"Esto lo hacemos, porque los socios tienen el derecho de conocer las actuaciones que condujeron al club a una situación de ruina y no queremos ser cómplices de todo ello", resumió.



El abogado especialista en Derecho Penal, Jaume Campaner, fue el encargado de detallar los hechos de los que, según dijo, "no existe ninguna duda de que tienen relevancia penal".





"No se trata de hurgar, sino de trasladar a la autoridad una serie de conductas delictivas gravísimas, groseras y esperpénticas y que no se sostienen bajo ningún punto de vista jurídico ni económico. Estamos hablando de cantidades millonarias. Lo que se denuncia es la deslealtad en la administración de un patrimonio que es de los socios del FC Barcelona", manifestó.



El abogado desveló que la investigación ha detectado "comisiones de hasta el 33%, cuando en el mercado se sitúan aproximadamente en un 5%" o la existencia "de empresas que nacieron prácticamente para facturar solo al FC Barcelona".