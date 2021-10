GOAL

Laporta contestó a varias preguntas relacionadas a la salida de Messi.

Por qué se fue Messi: "No teníamos fair play. En ese momento no había posibilidad de tener margen necesario. Teníamos primeros resultados de la auditoria y esa inversión nos podía poner en riesgo. Y el Barça está por encima de cualquier jugador. En ese momento no había margen y nos propusieron una operación para preservar la memoria de Leo, la de CVC en la Liga, pero no era viable".

Pensó que Messi podía haber propuesto jugar gratis: "Con Messi no me enfado porque lo aprecio. Pero cuando vemos que no podrá ser hay una cierta decepción por ambas partes. Sé que tenían un deseo enorme de quedarse. Todo el mundo sabía que tenía una oferta muy potente. Sabíamos que por la parte de Messi que tenían una muy buena oferta. En ningún momento pienso en dar marcha atrás.

Pienso que estoy haciendo lo mejor para el Barça. Nadie puede poner en riesgo la institución. Sí tuve la esperanza es que a última hora es que Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel. Lo pensé porque lo conozco, subió conmigo al primer equipo, ayudé mucho a su familia... Él sabía que cuando recuperaríamos la economía se le correspondería...".

Futuro homenaje a Messi: "Me gustaría hacer un homenaje a Messi. Estaríamos encantadísimos, en el momento oportuno, si ellos quieren hacer un homenaje como hace falta".