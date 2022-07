EFE

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, sentenció que el club no tiene “en venta a Frenkie de Jong” a pesar de las informaciones que han aparecido sobre un posible traspaso del centrocampista neerlandés al Manchester United.



“De Jong es jugador del Barça. Si en un momento determinado necesitáramos venderlo nos los plantearíamos, pero ahora no es así”, añadió Laporta durante la presentación de Franck Kessie como nuevo jugador del conjunto azulgrana.



Por otro lado, el mandatario informó de que “no hay ninguna fecha límite para que Dembélé dé una respuesta” a la oferta que le ha planteado el Barça. Ya no es jugador del Barça (terminó contrato el 30 de junio), pero hay un interés deportivo en que siga. Nosotros le hemos hecho una oferta y el representante ha respondido con otra propuesta. Para que Dembélé siga debe aceptar nuestra oferta”, dejó claro.



Sobre los posibles fichajes de este verano, Laporta advirtió que “antes de que lleguen se deberá activar la segunda palanca, algo que no será fácil, pero se puede conseguir durante la segunda quincena de julio”. Una vez se logre este objetivo, el Barça ya no tendrá problemas con el ‘Fair Play Financiero’ y hará “las incorporaciones que pida la dirección deportiva”.



En la rueda de prensa también estuvo presente el director del área de fútbol, Mateu Alemany, quien fue muy optimista con la renovación de ‘Gavi’: “Hay un marco de acuerdo entre el club, el jugador y el agente, y esta situación se va a solucionar al 100%”.



Y añadió: “El marco de negociación en las cuestiones fundamentales está solucionado. ‘Gavi’ aún no tiene 18 años (los cumplirá este 5 de agosto) y esto hace que aún no se le pueda hacer un contrato superior a los tres años de duración”.