La Liga volverá a reanudarse después del coronavirus el próximo 11 de junio tras el coronavirus pero, salvo giro inesperado de última hora, lo hará sin aficionados en las grades de los estadios de los 20 equipos de Primera División y los 22 de Segunda.

Sin embargo, el organismo trabaja, como ya explicó Goal, en un sistema para dar colorido a las retransmisiones televisivas mientras que no puedan acceder aficionados a las gradas. El presidente de Mediapro, Jaume Roures, explicó que la productora que trabaja con LaLiga que "colmar un vacío que es casi imposible de lograr, que es el apoyo vital que juega el aficionado en el campo. Lo que haremos es recuperar ese ambiente que se generaba en cada uno de los terrenos de juego, que hemos ido grabando todos estos años, y reproducirlo. Nos parece que ayuda a tener una percepción más cercana al fútbol, aunque no será exactamente lo mismo. Será el ambiente real en cada uno de los estadios, y ayudará a tener una interacción más emocional".



¿Cómo será el sistema? Según ha explicado Marca, la idea no es sólo que haya sonido de aficionados en la retransmisión, sino que también se pueda reproducir la presencia de los aficionados y que no se vean las gradas vacías. Para lograrlo, La Liga y Mediapro utilizarán teconología de Movistar, empresa que retransmite los partidos con la señal suministrada por Mediapro, para recrear que hay aficionados 3D en la grada.







Por su parte, el sonido ambiente estará inspirado en el que se puede escuchar en los partidos de LaLiga en el famoso vídeojuego FIFA 20, donde desde hace dos años vienen incluidos todos los estadios de LaLiga de cada club, con cánticos, pancartas y aficionados personalizados para cada equipo.



Además, LaLiga ofrecerá la posibilidad de que los partidos también puedan verse sin incluir estos añadidos en otro canal y que el espectador pueda ver cómo se encuentra realmente el estadio vacío.