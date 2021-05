EFE

LaLiga confirmó que las dos últimas jornadas se jugarán con horario unificado en todos los partidos cuyo resultado influya para la decisión del título, la clasificación para Europa y el descenso.



La medida afectará a las jornadas 37 y 38 de LaLiga Santander, que se jugarán a las 18.30 (dos horas menos GMT) del domingo 16 de mayo y 18.00 horas del día 23, respectivamente, anunció el organismo en una nota informativa.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



La unificación de horarios afectará a los encuentros cuyos resultados puedan tener incidencia para determinar el campeón de ambas categorías y en LaLiga Santander para aquellos que influyan en la resolución de los puestos que dan acceso a las diferentes competiciones europeas y los puestos de descenso.



LaLiga indicó que "aquellos partidos que pudieran incidir en la consecución de un mismo objetivo deportivo pero cuyos resultados no afecten a otros partidos en los que esté en disputa otro objetivo diferente, se podrán programar en un horario unificado independiente".

Nota informativa: unificación de horarios para las dos últimas jornadas de #LaLigaSantander y #LaLigaSmartBank. — LaLiga (@LaLiga) May 4, 2021



También apuntó que "los encuentros cuyo resultado no tenga o pudiera tener afectación a las situaciones descritas con anterioridad podrán programarse de manera independiente de los horarios unificados".



LaLiga confirmó que la trigésima séptima y penúltima jornada de LaLiga Santander ha quedado fijada de partida para las 18.30 del domingo 16 de mayo, y la trigésima octava y última para las 18.00 del domingo 23 de mayo según informa LaLiga.



No obstante, los encuentros están sujetos a modificación una vez se conozcan los resultados de la jornada previa. Los partidos en los que, tras la misma, no haya en juego nada por el título o acceso a Liga de Campeones, Liga Europa, Liga Conferencia o descenso, podrán cambiarse.



Así mismo, LaLiga advierte de que podrán establecerse distintas franjas horarias unificadas por objetivos clasificatorios diferentes.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los partidos correspondientes a la jornada 37 en #LaLigaSantander. https://t.co/NkF39a5puw pic.twitter.com/wi37kqLnvG — LaLiga (@LaLiga) May 4, 2021





Partidos de la 37ª jornada:



Alavés-Granada



Athletic-Real Madrid



Atlético de Madrid-Osasuna



Barcelona-Celta



Betis-Huesca



Getafe-Levante



Cádiz-Elche



Real Sociedad-Valladolid



Valencia-Eibar



Villarreal-Sevilla

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los encuentros pertenecientes a la jornada 38 de #LaLigaSantander. https://t.co/v41Gmr49a3 pic.twitter.com/dvwTDLMvur — LaLiga (@LaLiga) May 4, 2021



Partidos de la 38ª jornada



Celta-Betis



Eibar-Barcelona



Granada-Getafe



Huesca-Valencia



Levante-Cádiz



Osasuna-Real Sociedad



Real Madrid-Villarreal



Sevilla-Alavés



Valladolid-Atlético de Madrid



Elche-Athletic