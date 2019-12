EFE

El centrocampista mexicano Andrés Guardado ha manifestado, tras prolongar hasta 2022 su vinculación con el Betis, que "estar en esta institución es bonito", que le "gustaría regresar a Europa" con el equipo bético y se ha preguntado que "¿por qué no soñar con el Betis en Champions?"



"Retirarme jugando con el Betis en Champions sería lo más bonito", añadió Guardado, quien afirmó que dice a sus compatriotas "siempre que tienen que venir a sentir qué es el Betis, es especial lo que transmite", algo que le resulta "complicado transmitirlo con palabras: hay que vivir un partido en el Villamarín", dijo.

📣 OFICIAL | Andrés Guardado amplía su contrato con el Real Betis hasta 2022 📝🤝



¡Nos quedan muchas cosas por vivir juntos, Principito @AGuardado18! 👑💚



➡ https://t.co/eNjLMCBk4W pic.twitter.com/pBu0boDhKD — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 3, 2019

El internacional azteca, que cumple su tercera campaña en Sevilla, reiteró su "orgullo por representar a esta institución", en la que espera "estar a la altura" para "alargar la carrera al más alto nivel" durante unos "años productivos para el Betis" y que "mientras pueda y la gente esté contenta con el rendimiento", seguirá.



Guardado cree que la mala racha padecida durante el mes de octubre "no tuvo nada que ver con lo sucedido tras la eliminación copera ante el Cádiz" hace dos años y se ha congratulado por haberla revertido, ya que "por más que se respalde a un entrenador, no vale de nada si no se respalda al entrenador en la cancha".