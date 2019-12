EFE

La Real Sociedad, plena de moral con su cuarta plaza y de fe en su elogiado estilo, se ve en condiciones de amargar este sábado la jornada y los días previos al Clásico a un Barcelona que ha sufrido en demasiadas ocasiones cuando visita San Sebastián.



Las dos últimas victorias seguidas de los blaugranas en Anoeta no ocultan las dificultades de los azulgranas cada vez que vienen a una capital guipuzcoana en la que vivieron sus peores momentos entre 2010 y 2017, con cinco derrotas y dos empates en un balance adverso sin comparación en el resto de estadios.



Hacer que Leo Messi sea un futbolista terrenal será el objetivo de la defensa blanquiazul, ya que el argentino hace mucho daño a los donostiarras, a los que ha marcado 15 goles, la misma cifra que logró ante los vascos Cristiano Ronaldo, y sólo en el año 2011 no le ha marcado a la Real.



La Real debe frenar el potencial ofensivo de los catalanes con una defensa de circunstancias, ya que Aritz Elustondo está lesionado y su sustituto, Robin Le Normand, vio el domingo su quinta amarilla y será baja por sanción.





La solución más probable pasará por situar a Igor Zubeldia como central en el flanco izquierdo, acompañado de Diego Llorente, y dar la manija del equipo al joven medio centro Ander Guevara, con escasa experiencia en primera pero que ha ofrecido muy buenas actuaciones cuando ha jugado.



Por delante de él parecen fijos Martin Odegaard y Mikel Merino, con Oyarzabal, Portu y Willian Jose en la línea de ataque.



El Barcelona visita el Reale Arena con el objetivo de lograr un triunfo que le permita llegar al Clásico, que disputará el próximo miércoles contra el Real Madrid, como líder de LaLiga Santander.



El duelo ante el eterno rival, que librará cuatro días después en el Camp Nou, condicionará algunas de las decisiones que tome Ernesto Valverde contra la Real Sociedad.



Por ejemplo, la de darles algunos minutos a sus dos laterales titulares, Nelson Semedo y Jordi Alba, que llevan varias sesiones entrenándose con el grupo y que podrían recibir hoy mismo el alta médica tras superar sendas lesiones musculares.

📋 La convocatoria del equipo femenino. AUPA REAL!!!#AurreraReala pic.twitter.com/a13RgPh4SF — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 13, 2019





Otra de las dudas de Valverde es la del centrocampista Arthur Melo, que continúa con sus molestias en el pubis, mientras que el delantero Ousmane Dembélé sigue con su proceso de recuperación y ya no volverá a jugar en este 2019.



Tras descansar en el último partido de la Liga de Campeones, mañana volverán al once Marc André ter Stegen, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Junior Firpo, Sergio Busquets y Leo Messi. También los centrocampista Frenkie de Jong y el delantero Luis Suárez, suplentes en la victoria ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza (1-2).



La única incógnita en el once podría ser la pareja de Piqué en el eje de la zaga, ya que el técnico del conjunto azulgrana quizá apueste por reservar a Clement Lenglet para el Clásico y contar de inicio con Samuel Umtiti.



En Liga, el Barça viene de ganar sus cuatro últimos partidos, alternando la contundencia de sus victorias como local, como el 4-1 al Celta o el 5-2 al Mallorca, con triunfos más sufridos en sus desplazamientos a Butarque (1-2) y al Wanda Metropolitano (0-1).



Mostrarse más solvente tanto en juego como en resultados como visitante sigue siendo su asignatura pendiente, y Anoeta, una plaza donde el Barcelona tradicionalmente ha sufrido más de la cuenta será una buena oportunidad para ello.