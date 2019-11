EFE

La FIFA anunció este miércoles el fichaje del entrenador francés Arsène Wenger como nuevo director de Desarrollo Mundial del Fútbol para supervisar y dirigir el crecimiento y la evolución de ese deporte en el mundo.

A través de un comunicado oficial, el organismo presidido por Gianni Infantino añadió que el antiguo técnico del Arsenal será también el responsable de "todos aquellos asuntos de carácter técnico" en calidad de integrante de los paneles consultivos futbolístico y técnico en la revisión y la toma de decisiones de los posibles cambios en las reglas de juego.

Además, la FIFA también recordó que Wenger ejercerá sus nuevas funciones en calidad de presidente del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA, que hace análisis técnicos de los torneos del máximo organismo futbolístico desde 1996.

Asimismo, la FIFA destacó la "espectacular" trayectoria de Arsène Wenger como técnico, y, por eso, "hará especial énfasis en la formación de entrenadores".

