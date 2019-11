"Mete dos kilos a un caballo si quieres perder una carrera": con esta frase, el extécnico del Arsenal, Arsene Wenger, se refirió abiertamente sobre el estado físico de Eden Hazard. El belga no ha estado en su mejor forma desde que arribó al Real Madrid y ha sido blanco de recriminación del mundo del fútbol.

Wenger en entrevista exclusiva con beIN SPORTS analizó el momento de Hazard y afirmó que 'está demasiado pesado' para la competencia y que sus problemas con su físico son los que no le permiten brillar con el equipo español, después de haber sido comprado al Chelsea por una enorme cantidad de euros.

Wenger claims Eden Hazard's poor form for #RealMadrid so far is because he's put on weight!



