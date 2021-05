EFE

Reencontrado el domingo con el gol en el momento más definitivo, derribada su peor racha con el Atlético de Madrid, Luis Suárez está ante 'su' Liga, pendiente de una victoria contra el Valladolid en el José Zorrilla, el único estadio del torneo que ha visitado más de una vez y no ha marcado.

No lo hizo en ninguno de sus dos desplazamientos precedentes con el Barcelona, en ambos con triunfo azulgrana por 0-1, en ambos sin un solo gol del '9' uruguayo, que sí ha batido la portería rival en cada uno del resto de campos de la Liga en los que ha jugado en más de una ocasión desde que aterrizó en la competición hace siete años.



Ha logrado goles frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y el Wanda Metropolitano, frente al Athletic Club en San Mamés, contra el Valencia en Mestalla, contra el Celta en Balaídos, contra el Eibar en Ipurua... Y así hasta 23, además de Córdoba y Cádiz, a los que goleó en una única visita.



Pero no en Valladolid. Hay cuatro estadios más en los que no ha sumado aún ningún gol en la Liga, pero sus partidos allí se limitan a uno, por los dos del José Zorrilla: en el Martínez Valero de Elche; en Son Moix ante el Mallorca; en El Alcoraz frente al Huesca y en el estadio de los Juegos del Mediterráneo frente al Almería.



Lo necesita el Atlético y lo necesita él, que deben ganar este sábado allí para proclamarse campeones de Liga, para culminar el reto que iniciaron juntos el pasado verano, unidos por un objetivo que ya sólo está al alcance de un triunfo sin atender al marcador del Real Madrid, el otro aspirante, en casa contra el Villarreal.



Es el último obstáculo para su ambición, para conquistar un campeonato que su equipo ha liderado casi siempre por los goles del delantero uruguayo, prescindible hace un año en el Barcelona -hoy sin opciones de competir por el título- e indispensable todo el curso para el conjunto rojiblanco. Ha anotado 20 de sus 65 tantos.



EL '9' EN VALLADOLID, SECUNDADO POR CARRASCO Y CORREA



Suyos son un 30 por ciento de los goles del Atlético en esta Liga, aunque sólo cuatro corresponden a las diecisiete jornadas más recientes, de las que jugó catorce y se perdió tres por una lesión muscular, antes del encuentro definitivo de este sábado, en el que él será de nuevo la referencia ofensiva, según las pruebas tácticas.



Según los ensayos tanto del miércoles como de este jueves, el once está ya trazado por el técnico, con una única variación en cuanto a nombres: José María Giménez, de vuelta a la titularidad tres jornadas después, ya restablecido de unas molestias, por Stefan Savic, sancionado en Valladolid por ciclo de cinco tarjetas amarillas.



Hay más cambios en cuanto a posiciones, porque Simeone recuperará previsiblemente la estructura de cinco defensas, esta vez con Saúl Ñíguez como carrilero izquierdo y con Yannick Carrasco como atacante entre líneas en el perfil zurdo, aunque con la elasticidad que permiten las cualidades de ambos para intercambiarse en cualquier momento del encuentro que aguarda al Atlético en el José Zorrilla.



En el resto del once, la portería será de Jan Oblak, con Kieran Trippier en principio como carrilero derecho, aunque este jueves sólo hizo el trabajo táctico con el grupo, y con el citado Giménez, Felipe Monteiro y Mario Hermoso como centrales. En el centro del campo son indiscutibles Marcos Llorente y Koke Resurrección. La alineación la completará Correa, bien en un 5-3-2 o un 5-4-1.



En esos parámetros se moverá la propuesta de Simeone, cuyo equipo ha ganado sus dos últimos encuentros, frente a la Real Sociedad y el Osasuna, ambos por 2-1, aunque no ha encadenado tres victorias desde las 19 primeras citas del campeonato, cuando enlazó siete y ocho triunfos. Tampoco ha ganado las tres temporadas más recientes en la última jornada, con sendos empates ante Real Sociedad (0-0), Levante (2-2) y Eibar (2-2). No se jugaba nada. Ahora se juega la Liga.