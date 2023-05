EFE

A falta de que el Real Madrid decida el momento de anunciar el acuerdo, el alemán Toni Kroos dejó clara su intención de aceptar la propuesta del club y renovar un año más su contrato, hasta el 30 de junio de 2024.

"Yo sólo puedo hablar de mi caso, no soy el presidente", respondió Kroos cuando fue preguntado por los jugadores del Real Madrid que terminan contrato a final de la presente temporada.

"He dicho hace unas semanas que todo va en buen camino, no es mi trabajo hacer nada oficial, es cosa del club pero va muy bien. Ya no tengo que hablar más con el club, está todo claro", dijo hablando con claridad de su decisión tras haber meditado la retirada pero finalmente decantarse por seguir como mínimo hasta los 34 años.

Por otra parte, disponer de menos de 72 horas entre dos partidos que marcan la temporada, la final de la Copa del Rey y la ida de semifinales de la Liga de Campeones, no servirá como "excusas por estar cansados" para Kroos, que aseguró que puede más la ilusión de las grandes citas.

"Estamos bien, nunca voy a buscar excusas por estar cansados. Hay días que estás mejor pero seguro que no van a faltar fuerzas. En unas semifinales de Champions no puedes estar cansado. En general se puede mejorar, porque tener dos partidos así en tres días no es lo ideal, pero al final no hemos tenido ayuda de aquí ni de fuera y hay que hacerlo lo mejor posible sin excusas", explicó.

Por último, lamentó la configuración del calendario sin que nadie piense en los jugadores. "Llevamos años así. Esta temporada es diferente por el Mundial pero son demasiadas competiciones. Nadie quiere quitar una porque sería menos dinero, pero a los jugadores no nos preguntan si estamos contentos. Todavía no hemos encontrado el fin, todos quieren buscar más".